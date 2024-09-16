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16 сентября, 07:20

Учительница биологии помогла скрутить челябинского школьника с молотком, она пострадала

SHOT: Учительница помогла задержать челябинского подростка, напавшего на школу

Обезвредить ученика с молотком помогла учительница химии и биологии 57-летняя Нина Шошина. Она пыталась отобрать у 13-летнего Ромы оружие и сама пострадала. У педагога, по данным SHOT, несерьёзные ранения. Дома у нападавшего сейчас проходят обыски. Следователи изучают его телефон и компьютеры.

Учительница, которая помогла обезвредить школьника в Челябинске. Фото © SHOT

Учительница, которая помогла обезвредить школьника в Челябинске. Фото © SHOT

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SHOT

Матвей Константинов
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