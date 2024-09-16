Какие 7 магических ритуалов обязательно нужно успеть сделать до конца сентября

Жизнь наших предков была сильно подчинена природному календарю. Именно он определял, когда работать, когда отдыхать, играть свадьбы, веселиться и так далее. Сентябрь — это месяц окончания сбора урожая и всех полевых работ. А раз дела в поле завершаются, то самое время подумать о том, как пережить предстоящую зиму, и для этого стоило заручиться всей возможной поддержкой, в том числе и от высших сил.

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Как рассказывает Life.ru экстрасенс и психолог Аделина Блэкмун, для современных людей многие проблемы предков сегодня неактуальны, но всё равно использовать какие-то их ритуалы для привлечения богатства и удачи можно.

Ритуал 1: заведите комнатное растение

Наши предки верили, что у всего, что их окружает, есть своя душа, и через обращение к ней и взаимодействовали с миром. Этой практикой отчасти мы пользуемся и сегодня, когда покупаем или делаем самостоятельно амулеты и обереги. Но намного эффективнее это можно реализовать через домашнее растение. Аделина Блэкмун Экстрасенс

Выберите комнатный цветок, который нравится вам больше всего и который будет для вас символом изобилия и процветания. Самый простой вариант, как подсказывает эзотерик, — денежное дерево, или «долларовое». Каждый раз, поливая его или ухаживая за ним, думайте о своих желаниях, о том, каких финансовых или иных результатов вам хотелось бы достичь.

Ритуал 2: приобретите кварц

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Не меньшей силой, чем растения, обладают и кристаллы. Лучший кристалл для привлечения удачи и богатства — кварц. Кроме того, этот минерал способен очистить мысли от лишнего и ненужного, успокоить дух. Он помогает концентрироваться на самом важном и находить лучшие способы решения того или иного вопроса. Кварц хорошо держать на своём рабочем столе или на прикроватной тумбочке.

«Для привлечения денег в свою жизнь можно воспользоваться ритуалом с кварцем. Для этого кроме кристалла потребуются лист бумаги, свеча и цветки календулы, можно сухие. Свечу лучше брать широкую, чтобы рядом с её фитилем можно было уложить цветки календулы. Перед тем как зажечь свечу, напишите на бумаге свои намерения и желания. Сверните лист, сверху придавите его кристаллом кварца. Зажгите свечу с календулой и дайте ей погореть некоторое время. Когда вы почувствуете, что готовы, аккуратно сожгите листок в пламени свечи и задуйте огонь. Впоследствии эту свечу можно будет использовать каждый раз, когда почувствуете, что вам нужна помощь или поддержка в делах», — рассказывает ведьма.

Ритуал 3: избавление от ненужного

Один из лучших осенних ритуалов на все времена — освобождение от хлама и ненужных вещей. Наши предки для этих целей разводили костры и сжигали в них всё, что отслужило своё, что испортилось или больше не используется. В наше время много способов расстаться с тем, что больше не пригодится, особенно если эта вещь ещё может послужить кому-то.

После того как вы освободите полки и вешалки, не спешите вновь заполнять их. Обязательно протрите пыль и откройте окна, чтобы наполнить пространство дома свежим воздухом и новой энергией. Хорошо зажечь аромасвечу или поджечь на тарелке пучок трав (тысячелистник, душица, ромашка), чтобы очистить пространство. Вместе с новыми вещами на полки шкафов и в ящики комодов положите саше с любимым запахом или полотняные мешочки, которые можно наполнить смесью трав, специй и соли. Аделина Блэкмун Экстрасенс

Ритуал 4: зажечь огонь 27 сентября

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27 сентября для славян — Родогощ, день благодарения богам за урожай и достаток. В этот праздник светлые покровители и боги урожая покидали землю до весны, отправляясь на зимовку в свои небесные владения. Самое важное в этот день — погасить старый огонь в очаге и зажечь новый. Это помогает очистить дом от тёмной энергии и привлечь удачу. «Сегодня для такого ритуала вам потребуется три свечи, желательно из вощины. Их нужно разместить на одном подносе или тарелке, зажечь, дать немного прогореть и после этого обойти каждую комнату дома», — рассказывает про ритуал Аделина Блэкмун. А потом добавляет, что ещё в этот день очень важно принести домой ветку рябины и поставить её на окно. Потому что рябина — главное дерево осени. Оно защитит от неудач и поспособствует удаче в делах.

Ритуал 5: 13 монет для богатства

Ещё несколько полезных и необходимых ритуалов, которые нужно провести до конца сентября, Life.ru раскрыл маг, медиум и ведьмак Дмитрий Васильев. Первый — на богатство. И выполнить его сможет любой. «Потребуется ваша распечатанная фотография. На ней напишите, чего бы вы хотели: конкретную сумму денег или какую-то вещь. Пожелание необходимо писать от чистого сердца. Также вам потребуется тринадцать монет разного номинала. Оставьте их вместе с фотографией на подоконнике на сутки».

После отведённого времени, продолжает маг, возьмите любую монету и вместе с фотографией носите её при себе в кошельке. Она будет обладать определённой энергетикой, тратить её нельзя. Эта монета будет притягивать к вам деньги и увеличивать капитал. Также данная монета будет направлять вас на определённые установки, поможет удвоить зарплату и выполнить загаданное.

Ритуал 6: привлечение успеха с помощью 7 свечей

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«С ритуалами на успех нужно будет немного потрудиться, поскольку это всё зависит от каждого из нас. Когда вы выполняете подобное магическое действие, необходимо отбросить все негативные мысли, желать себе только лучшего и настроиться на позитивную волну», — подчёркивает ведьмак, прежде чем рассказать саму суть ритуала. Что сделать, чтобы привлечь успех? Приобретите семь свечек в церкви. Далее на бумаге напишите то, чего хотите. Зажгите семь свечей, подожгите от их пламени бумагу, а пепел выбросите в форточку. Либо, как говорит маг, ритуал можно изначально проводить на улице, если живёте за городом. Ваши мысли на удачу и успех будут приобретать силу после данного ритуала.

Ритуал 7: как быстро подняться по карьерной лестнице

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«Следующий ритуал направлен на быстрый карьерный рост. Если вы работаете в офисе, то необходимо найти человека, кто зарабатывает больше и выше по должности. В идеале — начальник. Нужно подарить ему заранее купленный кактус и вооружиться любой монеткой», — рассказывает маг и медиум.