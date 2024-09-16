Общественные инициативы в регионах поддержат грантами до 1,5 миллиона рублей С 16 сентября программа социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть» начала приём заявок на гранты для реализации проектов в области культуры, спорта, экологии, образования и благоустройства. 16 сентября, 15:49 Обложка © Пресс-служба «Газпром нефти»

«Родные города» — это региональная программа социальных инвестиций, цель которой улучшать жизнь людей в небольших городах. Проект объединяет жителей Омской, Тюменской, Томской и Оренбургской областей, а также Ханты-Мансийского региона и Ямала.

— Ключевой принцип наших социальных инвестиций — партнёрство. Вместе с командами победителей грантового конкурса мы создаём проекты, которые нужны регионам деятельности «Газпром нефти» и отвечают интересам и потребностям местных жителей, — комментирует работу команды директор программы социальных инвестиций «Родные города» Ярина Сугакова. — Через инструмент грантовой поддержки мы формируем комплексную систему устойчивого развития территорий, которая позволяет развивать эффективные общественно значимые инициативы неравнодушных людей.

Фото © Пресс-служба «Газпром нефти»

Грантовый конкурс помог в реализации уже 1200 проектов. Общая сумма выделенных грантов превысила 330 млн рублей.

Комментируя уже достигнутые результаты программы, заместитель губернатора ЯНАО Андрей Гаранин отметил, что крупный бизнес уже много лет заботится о жителях севера, и в том числе, что важно, о кочевниках.

— В городах и посёлках, где работает предприятие, появляются новые дома, детские площадки. А в тундре появляются фактории для жителей. Грантовый конкурс помогает воплощать в жизнь полезные для людей инициативы. Жители получают не только деньги на реализацию проектов, но и поддержку экспертов. Благодаря этому они могут самостоятельно воплощать в жизнь свои идеи, которые принесут пользу землякам, — говорит Гаранин.

Фото © Пресс-служба «Газпром нефти»

Заявки на финансирование и экспертную поддержку социальных проектов принимаются до 31 октября 2024 года. Главный критерий получения гранта — польза проекта для общества и конкретного населённого пункта. Победители будут определены в феврале 2025 года.

Авторы Евгений Кузнецов