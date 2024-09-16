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Общественные инициативы в регионах поддержат грантами до 1,5 миллиона рублей

С 16 сентября программа социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть» начала приём заявок на гранты для реализации проектов в области культуры, спорта, экологии, образования и благоустройства.

16 сентября, 15:49
Обложка © Пресс-служба «Газпром нефти»

Обложка © Пресс-служба «Газпром нефти»

«Родные города» — это региональная программа социальных инвестиций, цель которой улучшать жизнь людей в небольших городах. Проект объединяет жителей Омской, Тюменской, Томской и Оренбургской областей, а также Ханты-Мансийского региона и Ямала.

Ключевой принцип наших социальных инвестиций — партнёрство. Вместе с командами победителей грантового конкурса мы создаём проекты, которые нужны регионам деятельности «Газпром нефти» и отвечают интересам и потребностям местных жителей, — комментирует работу команды директор программы социальных инвестиций «Родные города» Ярина Сугакова. Через инструмент грантовой поддержки мы формируем комплексную систему устойчивого развития территорий, которая позволяет развивать эффективные общественно значимые инициативы неравнодушных людей.

Фото © Пресс-служба «Газпром нефти»

Фото © Пресс-служба «Газпром нефти»

Грантовый конкурс помог в реализации уже 1200 проектов. Общая сумма выделенных грантов превысила 330 млн рублей.

Комментируя уже достигнутые результаты программы, заместитель губернатора ЯНАО Андрей Гаранин отметил, что крупный бизнес уже много лет заботится о жителях севера, и в том числе, что важно, о кочевниках.

В городах и посёлках, где работает предприятие, появляются новые дома, детские площадки. А в тундре появляются фактории для жителей. Грантовый конкурс помогает воплощать в жизнь полезные для людей инициативы. Жители получают не только деньги на реализацию проектов, но и поддержку экспертов. Благодаря этому они могут самостоятельно воплощать в жизнь свои идеи, которые принесут пользу землякам, говорит Гаранин.

Фото © Пресс-служба «Газпром нефти»

Фото © Пресс-служба «Газпром нефти»

Заявки на финансирование и экспертную поддержку социальных проектов принимаются до 31 октября 2024 года. Главный критерий получения гранта — польза проекта для общества и конкретного населённого пункта. Победители будут определены в феврале 2025 года.

Авторы
Евгений Кузнецов
Евгений Кузнецов
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