МИЦ «Известия» и агентство Prensa Latina подписали соглашение о сотрудничестве

МИЦ «Известия» подписал соглашение о сотрудничестве с латиноамериканским информационным агентством Prensa Latina. Этот документ станет важным шагом к укреплению отношений между российскими и латиноамериканскими журналистами.

Ожидается, что соглашение будет способствовать развитию дружеских отношений и сотрудничеству в сфере СМИ. Кроме того, оно предусматривает обмен оперативными информационными материалами о событиях внутренней и международной жизни стран. Также усилится сотрудничество по обмену информацией и в сфере совместных проектов.

Подписи под соглашением поставили генеральный директор «Известий» Владимир Тюлин и президент Prensa Latina Луис Энрике Гонсалес Акоста. Также на мероприятии присутствовали директор латиноамериканского департамента МИД Александр Щетинин и второй глава миссии и министр-советник Посольства Кубы в РФ Маркос Феликс Ласо Вильтрес.

МИЦ «Известия» — первый в России частный мультимедийный информационный центр. В его состав входят новостной интернет-портал IZ.RU, телеканал «Известия», газета «Известия», газета «Деловой Петербург», новостные службы телеканала «Рен-ТВ», Пятого канала, а также телеканал «78». Ежемесячная аудитория новостных интернет-ресурсов МИЦ «Известия» — более 100 млн человек, ТВ-аудитория — более 80 млн человек.