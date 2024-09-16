МИЦ «Известия» и агентство Prensa Latina подписали соглашение о сотрудничестве
МИЦ «Известия» и агентство Prensa Latina подписали соглашение о сотрудничестве. Фото предоставлено Life.ru
МИЦ «Известия» подписал соглашение о сотрудничестве с латиноамериканским информационным агентством Prensa Latina. Этот документ станет важным шагом к укреплению отношений между российскими и латиноамериканскими журналистами.
Ожидается, что соглашение будет способствовать развитию дружеских отношений и сотрудничеству в сфере СМИ. Кроме того, оно предусматривает обмен оперативными информационными материалами о событиях внутренней и международной жизни стран. Также усилится сотрудничество по обмену информацией и в сфере совместных проектов.
Подписи под соглашением поставили генеральный директор «Известий» Владимир Тюлин и президент Prensa Latina Луис Энрике Гонсалес Акоста. Также на мероприятии присутствовали директор латиноамериканского департамента МИД Александр Щетинин и второй глава миссии и министр-советник Посольства Кубы в РФ Маркос Феликс Ласо Вильтрес.
МИЦ «Известия» — первый в России частный мультимедийный информационный центр. В его состав входят новостной интернет-портал IZ.RU, телеканал «Известия», газета «Известия», газета «Деловой Петербург», новостные службы телеканала «Рен-ТВ», Пятого канала, а также телеканал «78». Ежемесячная аудитория новостных интернет-ресурсов МИЦ «Известия» — более 100 млн человек, ТВ-аудитория — более 80 млн человек.
Латиноамериканское информационное агентство Prensa Latina было основано 16 июня 1959 года по инициативе Фиделя Кастро и Эрнесто Че Гевары в Гаване. Оно стало первым СМИ в Латинской Америке, вышедшим на международный уровень. В настоящее время 36 корпунктов Prensa Latina расположены в разных странах мира. Агентство выпускает материалы на испанском, английском, португальском, французском, итальянском и русском языках.