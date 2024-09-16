Гореславский раскрыл, какие фильмы и сериалы популярны у россиян

За последние 5 лет в России вышло много серьёзных сериалов, заявил генеральный директор АНО ИРИ Алексей Гореславский в ходе форума по коммуникациям Baltic Weekend 2024. По его словам, сегодня у российского зрителя большой спрос на восточное кино (Турция, Япония, Корея) и на семейный контент.

«Сделать качественный семейный контент очень сложно, но успех огромный», — отметил он.

Также темы развития киноиндустрии на пленарном заседании первого дня коснулся писатель, публицист и сценарист Александр Цыпкин. Он обратил внимание, что сегодня эта сфера испытывает острый дефицит специалистов по продвижению: только за последний год вышло было 700 релизов новых сериалов и фильмов, каждый из которых нуждается в PR.

Напомним, в Санкт-Петербурге завершился XXIV международный Форум по коммуникациям Baltic Weekend 2024. Он собрал представителей топ-менеджмента крупных российских компаний, директоров и руководителей PR-департаментов, рекламных и коммуникационных агентств, государственной власти и СМИ.

Центральным событием первого дня стало пленарное заседание «СЕО и коммуникаторы: о любви, ненависти, доверии и эффективности», в котором приняли участие генеральный директор SPN Communications Андрей Баранников, председатель совета директоров ГК «Монополия» Илья Дмитриев, генеральный директор медиахолдинга News Media Максим Иксанов, основатель эко-бренда Septivit Иван Городилов, а также директор по связям с общественностью РУСАЛ Сергей Скрипников.