Подросток у гинеколога: что нужно знать родителям? В переходном возрасте подросток меняется. Всплеск гормонов, влюблённости, первые интимные вопросы. Родители не всегда понимают, как быть. Гинеколог Елена Ордиянц дала несколько важных советов для родителей и подростков. 13 октября, 21:35

Почему гинеколог — обязательный врач для девочек?

Подростка обязательно вести к гинекологу по наступлении пубертатного периода. Это позволит избежать множества проблем со здоровьем как в подростковом, так и во взрослом возрасте. Подростковый возраст у девушек наступает рано — как правило, в 12–13 лет. Этот врач станет самым главным для женского здоровья во взрослом возрасте, и основы закладываются сейчас. Подростки очень чувствительны, поэтому поход к врачу требует дополнительной подготовки дома.

"Первый вопрос, который у меня возникает: подросток вообще что-то знает о себе? Он знает строение органов малого таза? Знает, что такое месячные? И часто ответ — "нет", — говорит специалист.

Как избежать неловкости в обсуждении похода к врачу и понять, что это нормально?

Интимные вопросы до сих пор остаются табуированными и закрытыми темами для многих семей. Родители зачастую избегают разговоров об этом, а зря. С ребёнком с ранних лет нужно спокойно и просто разговаривать о таких темах, чтобы поход к врачу не был шоком.

Современные родители становятся прогрессивнее, и нередки случаи, когда мамы заказывают своим дочерям онлайн-консультации специалистов, чтобы те ещё до похода к врачу в кабинет могли задать им все вопросы, не выходя из дома.

"А у них в голове вопросы гигиены, вопросы правильности нижнего белья, вопросы безопасного секса. Разные мифы, например о том, как можно и нельзя забеременеть. И зачастую спросить об этом дома они стесняются", — говорит врач.

Как правильно выбрать специалиста-гинеколога для подростка?

Прежде всего у врача должно быть медицинское образование. Он должен проходить переподготовку и подтверждать свои знания каждые пять лет. Он должен вести приём в клинике — неважно, частная она или государственная. О нём также должны быть хорошие отзывы: лично или в социальных сетях. Ну а дальнейшее — это уже личное общение вас и специалиста. Найти общий язык — это тоже очень важно.

Как говорить с подростком об интимной гигиене?

"Чем раньше с ребёнком начнут разговаривать — тем лучше будет. Это не значит, что в четыре года нужно разговаривать с ребёнком о том, что значит секс. Но мы должны уже в четыре года разговаривать с ребёнком о наружных половых органах, объяснять ему, что это такое, что это его часть тела", — говорит врач.

Обычная гигиена никого не смущает, но интимная почему-то вызывает вопросы. Очень частая проблема, что тема половых органов замалчивается. Для органов придумываются какие-то нелепые названия: "сиси", "писи", "крантики", "винтики", и ребёнок неосознанно воспринимает их как нечто странное и чужеродное. Надо называть вещи своими именами. И если с раннего детства говорить ребёнку, а в будущем подростку, что это нормальная часть твоего тела, которая также требует внимания, ухода и заботы, то это решит кучу проблем в будущем, уверены врачи.

В одной статье тему гинекологии не раскрыть. Благо сегодня существует большое количество ресурсов, которые помогут им и подскажут, с чего начать.

Авторы Артур Матвеев