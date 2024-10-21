Проблема или норма: когда нужно вести подростка к психиатру? В переходном возрасте психика и поведение ребёнка меняются. У ребёнка могут появляться и психические проблемы. Часто родители не понимают, как общаться с подростком. Психиатр Елизавета Мешкова дала несколько важных советов для родителей. 20 октября, 21:35

Насколько психиатр важный специалист для подростка?

Это очень важный специалист по многим причинам. Подростковый возраст — очень сложный период как для подростка, так и для его родителей. Психика подвергается сильным нагрузкам, и к возрастным изменениям добавляются проблемы в семье или буллинг в школе. Всё это может стать причиной обострения.

"Психиатр для подростка — врач более чем актуальный и важный. Плюс пубертат — это возраст манифестации тяжёлых психических расстройств (например, биполярного расстройства, шизофрении), и об этом также нельзя забывать", — говорит специалист.

Самые распространённые психические заболевания современного подростка — это депрессивные расстройства, СДВ/СДВГ, расстройства поведения.

Что нормально и что нет в психике подростка?

Если совсем коротко, то не нормально то, что сильно мешает жить самому подростку или его семье. Нормальным для юноши или девушки является переживать о будущем, искать своё место в жизни, сепарироваться, экспериментировать с внешностью. Все эти проявления могут приобретать яркие формы: меняются стиль общения, одежды, увлечения — всё это способы подростка найти своё "я" в мире и в новом статусе подрастающего взрослого.

Агрессия, подавленность, скрытность: какие сигналы поведения считать нездоровыми?

Ситуации бывают разные. И финальное решение принимает родитель. Но при первых признаках беспокойства лучше сводить подростка к специалисту, чем не сводить, уверены врачи. Можно обратить внимание и на такие симптомы.

"Стойкие нарушения базовых жизненных функций: сон и аппетит. Причём как в сторону увеличения, так и в сторону критического уменьшения. Любые высказывания о нежелании или невозможности жить также требуют внимания", — говорит психиатр.

Самостоятельно можно заподозрить, например, депрессию, тревожное расстройство. Есть скрининговые тесты (тест Бека, госпитальная шкала тревоги и депрессии). Многие подростки сами диагностируют у себя СДВ/СДВГ. Но любой диагноз должен верифицировать специалист. Ориентироваться лучше на специалистов, которые придерживаются научного подхода в диагностике и терапии, а также читают современную медицинскую литературу.

Психиатрический диагноз — насколько стоит бояться его или всё можно решить?

Бояться диагноза вообще не стоит. Диагноз — это первая ступень к получению помощи. Если мы говорим об ограничениях, которые может накладывать диагноз, то тут гораздо больше страхов и расхожих заблуждений, чем мы привыкли считать.

Информирование — основа любой помощи. Родитель должен получить качественную информацию о расстройстве и о его лечении. Если новость о психическом расстройстве для родителей была травмирующей, то они также могут получать психотерапевтическую помощь.

"Дайте понять ребёнку, что психическое заболевание — это не приговор. Это можно вылечить, и даже если нет, то помочь жить качественно и полноценно. Дайте ему почувствовать, что вы в любом случае на его стороне и готовы помогать и поддерживать при любых обстоятельствах", — поясняет врач.

Благо сегодня существует большое количество ресурсов, которые помогут им и подскажут, с чего начать. Мы публикуем краткий список тех порталов, куда можно обратиться за квалифицированной помощью как родителям, так и подростку совершенно бесплатно.

Например:

"Перекрёсток" Помощь и поддержка для подростков и их ближайшего окружения +7 (926) 288-38-74 perekrestok.info

Психологический центр "Точка" Поддержка детей и их родителей +7 (929) 639-30-61 tochka-centr.ru

Mental Health Center Медицинская клиника и психологические центры (для взрослых и детский), работающие исключительно в соответствии с принципами доказательной медицины. +7 (495) 108-04-63 mhcenter.ru

Авторы Артур Матвеев