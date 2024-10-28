Подросток должен знать свои права: юрист для школы, семьи и общества Юридическая грамотность и понимание своих прав необходимы для современного подростка. Он может попасть во множество сложных ситуаций, с которыми раньше не сталкивался. Юристы Кирилл Гавриличев и Дарья Ахтырко дали несколько важных советов для родителей и подростков. 27 октября, 21:35

Какие права имеет ребёнок с точки зрения юриспруденции?

Ребёнок может участвовать в разных видах правоотношений, поэтому и прав у него довольно много, например начиная с права на физическую неприкосновенность, охраняемую уголовным законом, и до различных прав в семейной сфере: права на имя, право жить и воспитываться в семье, право на получение содержания от родителей, на общение с родственниками и многое другое. Однако конкретные права, которые ребёнок может реализовать и защитить самостоятельно, зависят от его возраста, в любом случае большинство из них до его совершеннолетия защищаются законными представителями ребёнка: родителями, опекунами или попечителями.

Может ли юрист помочь в семейных проблемах?

"Сейчас дети становятся более грамотными. И они понимают, что если их жизнь в родительской семье подвергается опасности, то они сами могут взять и уйти куда-то типа детского дома или интерната. И такие случаи нередки", — рассказывает юрист.

Но до 14 лет ребёнок не может самостоятельно обратиться в суд за защитой своих прав, поэтому в конфликтных ситуациях в семье в его интересах обычно действует один из родителей, но если так сложилось, что оба родителя вредят ребёнку, то ему необходимо обратиться в органы опеки и попечительства — сотрудник проведёт проверку, оценит ситуацию в семье и определит следующие шаги: постановка семьи на учёт и принятие профилактических мер или же обращение в суд с заявлением об ограничении или лишении родительских прав.

Если родители не совершали противоправных действий против интересов ребёнка, то риски быть лишёнными родительских прав минимальны, однако ситуация, где ребёнок пишет жалобу в органы опеки и попечительства или исковое заявление в суд, в любом случае привлечёт внимание сотрудников опеки, поэтому родителям надо быть морально готовыми к проверкам.

Как правильно действовать, если ребёнок стал участником школьной драки?

Если брать ситуацию с дракой, то, безусловно, в первую очередь это компетенция правоохранительных органов, которые проведут проверку по заявлению и дадут юридическую оценку произошедшему. Но всё же, как правило, защита прав детей — это обязанность их родителей или лиц, их заменяющих.

"Поход в суд нужно тщательно готовить, и каждое слово обвинения должно быть подкреплено чем-то. Не просто словами "он меня ударил". Нужны видеозаписи, аудиозаписи, фото. Как правило, до суда доходят дела, где есть серьёзный ущерб здоровью и последующее дорогостоящее лечение или же серьёзный ущерб имуществу", — рассказывает юрист.

В каких случаях подростку необходима помощь юриста?

Это бытовые конфликты, семейные проблемы, нарушение прав подростка или нарушение подростком закона — список очень широк.

Основным нормативным правовым актом является Семейный кодекс РФ. Главы 11 и 12 устанавливают права детей и права и обязанности родителей. Разберём каждое право ребёнка в отдельности.

— Право ребёнка жить и воспитываться в семье (статья 54 Семейного кодекса РФ), начиная от непосредственного проживания с родителями и заканчивая правом на развитие и воспитание, учёт интересов ребёнка, а также преимущественное право обучаться вместе со своими братьями и сёстрами. Указанная статья носит больше декларативный характер, однако нарушение её может привести и к лишению родительских прав.

— Право на общение с родителями и другими родственниками (статья 55 Семейного кодекса РФ). Здесь закреплено очень важное право ребёнка общаться с каждым из родителей и их родственниками вне зависимости от расторжения брака родителей или их раздельного проживания.

— Право ребёнка на защиту (статья 56 Семейного кодекса РФ). Основной смысл заключается в том, что законные представители ребёнка должны защищать его права, но если они злоупотребляют своим положением, наносят вред ребёнку или просто не справляются со своими обязанностями, то ребёнка должны защищать уже государственные органы.

— Право ребёнка выражать своё мнение (статья 57 Семейного кодекса РФ) закрепляет возможность ребёнка участвовать в обсуждении касающихся его семейных вопросов, но, пожалуй, наиболее важное положение — необходимость учёта мнения ребёнка, достигшего 10 лет, в суде. Во многих семейных спорах суду надо опрашивать ребёнка и учитывать его мнение при вынесении решения.

— Право ребёнка на имя и его изменение (статьи 58, 59 Семейного кодекса РФ) достаточно очевидно. У ребёнка должны быть фамилия, имя и отчество, порядок их указания указан в статье 58, а в 59-й статье регламентируется порядок изменения имени ребёнка.

— Статья 60 Семейного кодекса РФ устанавливает имущественные права ребёнка в семье. Прежде всего здесь закрепляется право на получение имущественного содержания от родителей, если оно отсутствует, то можно обратиться за взысканием алиментов.

Однако полученные алименты расходует родитель, проживающий с ребёнком, в его интересах.

Также важным положением является то, что ребёнок не имеет прав на имущество родителей, как и они на имущество ребёнка. Данное положение имеет значение в свете того, что ребёнок может получать имущество в дар или наследство, а с 14 лет (в некоторых случаях и раньше) он уже может осуществлять трудовую деятельность и иметь собственный доход.

У подростка может возникнуть множество вопросов, на которые не ответишь в рамках статьи. С ними он может обратиться по телефону доверия:

Федеральная линия детского телефона доверия (ДТД) работает с 2010 года. Номер: 8 (800) 200-01-22

Авторы Артур Матвеев