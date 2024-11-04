Поиск себя в религии: как подростку разобраться в вопросах веры? В переходном возрасте перед подростком впервые возникают сложные нравственные и мировоззренческие вопросы — в том числе вопросы веры и религии. Священник Дмитрий Рощин дал несколько важных советов для родителей и подростков. 3 ноября, 21:35

Нужно ли приучать подростка к религии? И к какой?

"В моей священнической практике немного случаев, когда подростки приходили в храм и чем-то интересовались — именно подростки. Студенчество — это уже другая история. Там уже лет с двадцати возникают такие вопросы", — рассказывает священник.

Однако в такой многоконфессиональной стране, как Россия, вопросы религий, уважения чужой веры и поиска своего пути непременно рано или поздно возникают в семьях. Поэтому прежде всего к любому выбору подростка стоит относиться с уважением. Прежде всего нужно свободно разговаривать и отвечать на вопросы ребёнка и давать ему выбор.

"Мои дети ходили в православную школу все. Но это не помешало им всем поступить в светские вузы. У меня шестеро сыновей, и никто из них не хочет, например, в семинарию идти. Но я точно могу сказать, что они все ходят и ходили в храм не из-под палки", — рассказывает священник.

Как не допускать конфликтов, если подросток — атеист?

С одной стороны, стоит рассказывать, что христианство, ислам или буддизм — это системы, которые интегрированы в жизнь людей. И принадлежность к какой-то системе ценностей никак не ограничивает. Все верования требуют уважительного отношения. То же самое, если речь идёт о подростке, который сейчас в силу возраста не интересуется религиозными вопросами. Надо дать ему свободу думать, размышлять — ведь если мы даём свободу, значит, мы уверены в своей правоте.

"Мы все проходили через подростковый период — нас всех, скажем так, колбасило из стороны в сторону. Тут главный мой совет родителям — не пребывать только в вопросах веры. В такую закрытую форму существования не уходить. Потому что, если ты, например, христианин, это не мешает тебе жить светской жизнью, расширять свой кругозор, путешествовать, всем интересоваться. Наоборот, если у тебя есть внутри стержень — ты более уверенно себя чувствуешь. Потому что у тебя есть мировоззрение", — объясняет священник.

Как воспитать уважение к различным верам и религиям?

Если в семье спокойная, доверительная и благожелательная атмосфера, то и подросток с уважением будет относиться к своей религии, другим верованиям или отсутствию религиозного опыта других людей. Если человек уважает себя, он будет учиться слушать других людей. Главное, что даёт вера человеку, — это образ человека.

"Подростку, кроме правды, ничего не нужно. Если они видят правдивое отношение к себе. И если они видят, что от них ничего не скрывается. Если они видят, что им доносится позиция спокойная, уверенная. Если они чувствуют, что они личности, то будут только рады со временем во всё это погрузиться", — уверен священник.

В одной статье тему веры и религиозного выбора не раскрыть. Благо сегодня существует большое количество ресурсов, которые помогут им и подскажут, с чего начать.

Например:

pravoslavmolodezh.ru — Синодальный отдел по делам молодёжи Русской православной церкви.

Авторы Артур Матвеев