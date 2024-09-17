В салонах связи покупатели стали чаще приобретать с новым смартфоном аксессуары и услуги В России наметилась интересная тенденция: покупатели стали чаще приобретать смартфоны вместе с аксессуарами и страховкой, говорится в сообщении объединённой розничной сети МегаФона и Yota. То есть, потребителя теперь больше интересует гаджет "под ключ". 17 сентября, 14:58 Новый тренд в салонах сотовой связи. Люди стали чаще покупать смартфоны с аксессуарами и услугами. ТАСС / Александр Рюмин

Эксперты оператора выяснили, что на каждый купленный в этом году смартфон пришлось в среднем 1,5 дополнительных товара, и этот показатель растёт. Например, в сравнении с аналогичным периодом 2023 года он увеличился на 7%. Чаще всего в пару к смартфону приобретаются пауэрбанки, наушники и умные часы. Кроме этого покупатели обращаются за услугами по установке необходимых приложений или покупают для телефона страховку.

Таким образом, дополнительные товары, приобретаемые вместе со смартфонами, можно разделить на четыре категории: аксессуары для смартфонов, портативная техника, настройка оборудования и страхование гаджета.

В категории аксессуаров в текущем году заметно выросли три позиции: аккумуляторные батареи (+359%), наушники (+153%) и защитные плёнки на смартфон (+64%). При этом, если раньше для защиты экрана предлагались готовые наклейки под каждую модель, теперь плёнку «вырезают» под габариты экрана смартфона при помощи плоттеров. Именно плёнки занимают наибольшую долю среди всех наименований в категории аксессуаров, которые чаще берут вместе со смартфоном — на них в этом году пришлась доля в 22%. За плёнками идут чехлы с долей в 20%.

Среди портативной техники вместе со смартфоном стали чаще брать смарт-часы. В январе-августе этого года покупки умных часов в паре со смартфоном выросли на 240% в сравнении с аналогичным периодом 2023 года. Доля смарт-часов среди всей портативной техники, приобретённой вместе со смартфоном, в этом году составила 64%.

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На 36% чаще клиенты стали заказывать услугу по настройке оборудования. Сотрудник салона прямо при покупателе поможет подготовить новый телефон к эксплуатации — например, наклеить защитную плёнку, установить на гаджет необходимые программы и приложения, произвести настройку устройств для умного дома, перенести список контактов со старого смартфона на новый. Особенно популярным сейчас является запрос на установку на только что купленный телефон антивируса.

На 31% больше клиенты стали тратить на страхование смартфонов. Услуга включает, к примеру, страхование от механических повреждений и внутренних поломок, кражи, а также дополнительный год сервисного обслуживания после истечения срока заводской гарантии. Срок страхования в среднем составляет один год.

Авторы Евгений Кузнецов