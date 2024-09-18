В НРФ «Регионы» примут участие более 120 экспертов
20 сентября состоится Национальный рекламный форум «Регионы». Событие является ключевой индустриальной площадкой для обмена опытом представителей рекламного рынка со всей страны. Более 120 экспертов расскажут, как выстраивать агентский бизнес, работать с культурным кодом регионов и привлекать новых клиентов в условиях идентичных предложений на потребительском рынке.
Спикеры — амбассадоры Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР) из Уральского, Северо-Западного федеральных округов, Новосибирска и других городов — представят свой взгляд на развитие локального рекламного рынка. Гостей НРФ «Регионы» ожидает презентация индустриальных региональных продуктов АКАР, объёмов рынка, рейтинг рекламных агентств, трендов в регионах, а также экосистем: Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Казань, Урал.
Изучение проблемы кадрового голода — это ещё одна зона интересов АКАР. Рекламный бизнес стремительно меняется. Новые технологии требуют всё более специализированных навыков, поэтому поиск и удержание талантливых сотрудников становятся крайне важными. Эксперты АКАР примут участие в специальной сессии на НРФ «Регионы», чтобы повысить интерес уральских студентов к работе в рекламе и объяснить, какие перспективы открывает работа в агентствах.
Также в программе запланированы сессии, которые помогут изучить весь спектр медиаинструментов для решения бизнес-задач. В частности, эксперты рассмотрят тренды в digital, Influence Marketing, Бюджетные способы продвижения в социальных сетях, ситуацию в наружной рекламе и другие вопросы, важные для отрасли.
Кроме того, эксперты НРФ «Регионы» расскажут, как компаниям выделиться среди конкурентов и привлечь внимание целевой аудитории. В программе запланированы сессии, посвящённые брендингу, видеопродакшену, поиску креатива.
Традиционно на НРФ «Регионы» будет работать зал Best Cases: агентства, медиа и бренды представят эффективные кампании за последний год.
Отдельная сессия на НРФ «Регионы» будет посвящена инструментам для малого и среднего бизнеса. Спикеры НРФ «Регионы» обсудят, как помочь предпринимателям и самозанятым продвигать своё дело с помощью инструментов как в диджитале, так и в классических медиа.
Завершением деловой программы НРФ «Регионы» станет торжественная церемония награждения участников Первого регионального фестиваля рекламы.