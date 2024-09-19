Стремительное расширение влияния Интернета и цифровых технологий способствует развитию рынка новых медиа. В течение многих лет задачей холдинга News Media было освоение этой бизнес-территории. Сегодня холдинг стремится упрочить свои лидирующие позиции, масштабировать влияние и развивает свои активы (Mash, «Mash Регионы», LIFE, SHOT, Super, Gigarama, «Неопра, блин!», газета «Жизнь», Five Public), объединив их под новым названием News Media Holding.

Задача ребрендинга — сформировать и закрепить новое восприятие холдинга, рассказать аудитории о ценностях компании, а также усилить имидж бренда.

News Media провёл ребрендинг и сменил название на News Media Holding. Видео © Life.ru

News Media Holding — лидер в новых медиа, чьи активы объединяет акцент на новые каналы коммуникации, эксклюзивный контент, противодействие фейкам, а также диалог с аудиторией на понятном для неё языке. В течение многих лет холдинг стоит в авангарде рынка новых медиа, развивает его и двигает вперёд, создавая продукты, которые удовлетворяют потребности аудитории, встроены в её ценности и мировосприятие. Объединение активов под новым названием стало результатом закрепления позиции News Media на рынке как холдинга нового времени.

Миссия холдинга — формирование новой культуры потребления информации в социальных сетях путём создания качественного контента и креативного подхода в подаче новостей и во взаимодействии с аудиторией.

Новый логотип символизирует лидерские позиции холдинга на рынке новых медиа и digital, а также новаторский и экспериментальный подходы. Мятный цвет отражает новизну информации в медиаполе, а само изображение — роль холдинга как информационного фильтра в работе с информацией. NMH аккумулирует информационные потоки и распределяет только самое актуальное и важное по своим активам. Таким образом, активы холдинга формируют повестку как в традиционных СМИ, так и в новых медиа, конструируют картину мира современного общества. Сильнейшим ресурсом NMH является команда, которую объединяют многолетняя совместная работа над проектами, развитие и масштабирование холдинга, высокий профессионализм и креативный подход к решению задач.

Новый логотип News Media Holding. Фото © Life.ru

За последнее время холдинг прошёл большой путь, а наша уникальная команда профессионалов проделала колоссальную работу по созданию глобальных медиапроектов. Мы добавили Holding в название бренда, чтобы показать, что наши проекты входят в большую группу компаний, которая стала лидером отрасли. Максим Иксанов Генеральный директор News Media Holding

«Сегодня новые медиа — полноправный игрок рынка, с которым считаются традиционные СМИ и которому доверяет аудитория. Отличный тому пример — наши телеграм-каналы. Mash появился в 2017 году и насчитывает уже более трёх миллионов подписчиков. Мы масштабировали его до влиятельного медиа, у которого появились региональные отделения, авторские проекты. Mash и SHOT сегодня в топе по цитируемости и охватам, как и наше издание LIFE, которое входит в топ-7 самых цитируемых СМИ России. И всё это заслуга команды высококлассных ребят-профессионалов, креативных, смелых, которые работают вместе уже много лет, смотрят в одну сторону и справляются с любыми вызовами и меняющимися запросами аудитории», — подчеркнул Максим Иксанов.

Сегодня News Media Holding — это экосистема медиа, объединившая 200 пабликов и медиа. Аудитория холдинга на всех площадках составляет более 34 миллионов, а среднемесячные охваты во всех социальных сетях — почти два миллиарда.

Холдинг не только лидирует на рынке телеграм-каналов, но и владеет широкой региональной сеткой пабликов «Mash Регионы» и 5Public, а также развивает классические СМИ: общественно-политическое издание LIFE и популярный глянец Super.

Новаторский подход команды News Media Holding воплощается в проектах, которые являются единственными в своём роде на российском рынке digital. Лаборатория Gigarama (6,2 миллиона уникальных пользователей) реализует детализированные съёмки и освещает важные политические и общественные события в необычных digital-форматах, создавая мультимедийные проекты любой сложности. Медиа с подкастом и собственным печатным журналом Mash Room раскрывает новости с неочевидной стороны и погружает читателя в контекст. SHOT ПРОВЕРКА является народным знаком качества и раскрывает подробности работы крупнейших игроков потребительского рынка. Один из самых ярких кейсов — расследование в «Спаре», где SHOT ПРОВЕРКА выявила грубейшие нарушения норм санитарии и условий труда. Также известная ведущая Алёна Жигалова в своих авторских проектах «Алёна, блин!» и «Алёна, блин! Посидим» в откровенной беседе со знаменитыми гостями обсуждает горячие темы, а в проекте «Алёна, блин! говорит» — актуальные новости шоу-бизнеса.