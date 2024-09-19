В России внедряют новые жилые комплексы для вахтовиков Современные сборные дома обеспечат нефтяникам комфортабельные условия для жизни, работы, занятий спортом и отдыха в условиях Крайнего Севера, где температуры нередко опускаются ниже минус 40 градусов. 19 сентября, 07:56 Так выглядит новое жильё для вахтовиков в Восточной Сибири. Обложка © gazprom-neft.ru

Нефтяники внедряют блочно-модульные дома для вахтовиков. Конструкции доставляются на участки в готовом виде и объединяются тёплыми переходами. В многофункциональном пространстве располагаются жилые помещения, офисы, спортзал, столовая, баня, душевые и прачечная. Вахтовики смогут перемещаться из своих комнат в любую из частей комплекса, не выходя на улицу, что особенно важно в условиях низких температур.

Модульные дома придут на смену вагон-городкам, в которых традиционно размещались нефтяники на ранних этапах обустройства месторождений до открытия капитальных жилых зданий.

Компактные конструкции на четверть сокращают площадь застройки, а также минимизируют затраты на инженерную подготовку и коммуникации в сравнении с вагон-городками. Современные жилые комплексы устанавливаются в течение суток. При необходимости они могут быть быстро перемещены на другие участки месторождений.

В преддверии зимы первые комфортабельные жилые комплексы приняли вахтовиков на месторождении "Газпромнефти" в Якутии. Современные блочно-модульные дома будут направлены и на другие участки компании в Восточной и Западной Сибири.

Авторы Евгений Кузнецов