Прорыв отечественной науки: как роботы будут помогать учёным в Сибири

Научно-образовательный центр в Тюмени должен помочь с открытием новых месторождений и поиском решений для роста добычи на уже разрабатываемых участках по всей России.

Это не просто лаборатория, а целый роботизированный комплекс, где будут изучать керн — важнейший материал, который помогает понять свойства месторождений нефти и газа.

Комплекс «Газпромнефти» занимает 12 000 квадратных метров, в нём 16 лабораторий и одно из самых больших в стране кернохранилищ. Также имеется современный учебный центр. Проект «Геосфера» в Тюмени уже посетили и оценили министр энергетики России Сергей Цивилёв, министр промышленности и торговли России Антон Алиханов и губернатор Тюменской области Александр Моор.

В центре «Геосфера» будут проходить все виды исследований геологического материала. Фото © «Газпромнефть»

Интересно отметить, что комплекс «Геосфера» собрал 160 образцов новейшего российского оборудования, которое будет позволять проводить любые исследования геологического материала — от простого осмотра до создания цифровых копий горных пород. И самое интересное, что не люди, а роботы будут делать всю рутинную работу: принимать образцы, маркировать их, перевозить, хранить и следить за порядком.