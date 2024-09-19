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19 сентября, 08:22

Прорыв отечественной науки: как роботы будут помогать учёным в Сибири

«Газпромнефть»

«Газпромнефть»

Научно-образовательный центр в Тюмени должен помочь с открытием новых месторождений и поиском решений для роста добычи на уже разрабатываемых участках по всей России.

Это не просто лаборатория, а целый роботизированный комплекс, где будут изучать керн — важнейший материал, который помогает понять свойства месторождений нефти и газа.

Комплекс «Газпромнефти» занимает 12 000 квадратных метров, в нём 16 лабораторий и одно из самых больших в стране кернохранилищ. Также имеется современный учебный центр. Проект «Геосфера» в Тюмени уже посетили и оценили министр энергетики России Сергей Цивилёв, министр промышленности и торговли России Антон Алиханов и губернатор Тюменской области Александр Моор.

В центре «Геосфера» будут проходить все виды исследований геологического материала. Фото © «Газпромнефть»

В центре «Геосфера» будут проходить все виды исследований геологического материала. Фото © «Газпромнефть»

Интересно отметить, что комплекс «Геосфера» собрал 160 образцов новейшего российского оборудования, которое будет позволять проводить любые исследования геологического материала — от простого осмотра до создания цифровых копий горных пород. И самое интересное, что не люди, а роботы будут делать всю рутинную работу: принимать образцы, маркировать их, перевозить, хранить и следить за порядком.

Также планируется создать общеотраслевой научно-образовательный кластер, в стенах которого учёные и студенты со всей страны смогут поучаствовать в исследованиях и погрузиться в мир нефтегазовых проектов.

Любовь Свободная
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