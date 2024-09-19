Названы лучшие модели смартфонов для стабильной связи и сёрфинга в Сети

Для оценки работоспособности эксперты отобрали примерно 450 моделей смартфонов, поддерживающих 4G и используемых не менее 10 тысячами пользователей ежедневно. В актуальный рейтинг наиболее стабильных устройств по итогам лета вошло 40 смартфонов из различных ценовых сегментов. Около 23% из них составляют модели бренда Xiaomi, 18% — Samsung, а 15% — Apple. Также в списке присутствуют устройства от Realme, Huawei и Vivo. Данные предоставила компания МегаФон.

В высоком ценовом сегменте наибольшую стабильность работы демонстрируют Huawei P60 Pro, Samsung Galaxy S22 Ultra, а также две модели от Xiaomi: 13T Pro и Mi 13T. В категории среднего бюджета в топ вошли iPhone 12 Pro, Realme 9 5G, Xiaomi Redmi Note 13, Realme 9 Pro, Tecno Camon 30 и Realme C67 4G. Среди бюджетных смартфонов стабильно надёжную работу в российской Сети показывают три устройства: iPhone 8 Plus, Nokia Lumia 635 и Xiaomi Redmi Go.

— На фактический пользовательский опыт по качеству связи влияет не только работа мобильной сети и сервисов, но и качество самого смартфона. Поэтому мы проводим аналитику разных моделей смартфонов, тестируем «трубки» в лаборатории. Если модель смартфона показывает неудовлетворительный результат, специалисты ищут решение проблемы. Затем производитель выпускает обновление ПО для устройства либо же корректировка происходит на сети мобильного оператора. Эта работа позволяет повысить качество связи, а также максимальную скорость интернета на проблемном гаджете. Бывает, что конкретная модель устарела и уже не имеет технической поддержки от вендора, в таком случае мы рекомендуем абоненту обновить свой смартфон для наилучшего пользовательского опыта, — рассказал директор по воспринимаемому качеству мобильного оператора Станислав Шилов.