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Лимит исчерпан: почему банки перестают выдавать ипотеку и что делать заёмщикам

Уже до конца этого года может остановиться выдача семейной ипотеки. Сейчас это самая масштабная программа с господдержкой. При этом у крупных банков почти полностью исчерпаны лимиты по выдаче семейной ипотеки. Почему это произошло и как быть заёмщикам?

19 сентября, 12:53
Получить семейную ипотеку стало сложнее. Обложка © ТАСС / Артур Новосильцев

Получить семейную ипотеку стало сложнее. Обложка © ТАСС / Артур Новосильцев

Почему возникли проблемы с получением семейной ипотеки

Программа семейной ипотеки — крупнейшая и самая популярная из действующих госпрограмм. При этом у неё есть лимит. В крупнейших банках он оказался почти исчерпан уже к середине сентября. Это значит, что уже до конца этого года фактическая выдача семейной ипотеки может остановиться.

Ситуация непростая. Ставки по рыночной ипотеке составляют более 20% годовых. Для большинства покупателей они фактически стали заградительными. По семейной ипотеке ставка составляет до 6%. С этим и связана популярность программы. Кстати, рассчитана она до 2030 года. При этом лимиты уже сейчас практически исчерпаны, новые не выделялись. И пока неизвестно, когда это произойдёт.

С 1 июля завершилась программа льготной ипотеки с господдержкой. После этого на рынке наступило охлаждение.

— В июле темпы роста ипотеки замедлились до более сбалансированных 0,7% после ажиотажных 3,1% в июне. Объёмы выдач сократились более чем в два раза — до 356 млрд с 788 млрд рублей в июне. Это было ожидаемо. Впрочем, сравнивать два месяца не совсем корректно, ведь июньский объём выдач был аномально высоким в преддверии изменения условий господдержки. Выдачи ипотеки с господдержкой сократились почти в четыре раза (до 179 млрд с 679 млрд рублей в июне). Но июльские цифры по госпрограммам также недостаточно показательны. С одной стороны, выдавались льготные кредиты, договор по которым заключён до 1 июля 2024 года по старым правилам. С другой — изменённая «Семейная ипотека» заработала только после 11 июля 2024 года, рассказали в Главном управлении Банка России по ЦФО.

Выдачи рыночной ипотеки, по данным ЦБ, наоборот, ускорились (+61%, до 177 млрд с 110 млрд рублей в июне). Произошло это, в частности, из-за продуктов, предполагающих сниженную ставку на первые 1–5 лет за счёт завышения стоимости квартиры.

В Банке России отметили, что неоднократно предупреждали о рисках таких схем для заёмщиков и сейчас прорабатывают изменения в регулировании для их снижения.

После пересмотра условий по семейной ипотеке она стала интересна новой категории заёмщиков. Например, обновлённые условия ипотеки позволяют получить её семьям, где ребёнок родился с сентября по декабрь 2017 года. Ранее при наличии одного ребёнка её могли получить только семьи, где он появился с января 2018 года. Об этом рассказала руководитель направления экспертной аналитики «Банки.ру» Инна Солдатенкова.

— Однако важным условием оформления семейной ипотеки в 2024 году в таком случае будет являться тот факт, что на момент подписания договора ребёнку должно быть шесть лет включительно. Это выступило дополнительным фактором стимулирования спроса на программу, — пояснила Инна Солдатенкова.

Как исчерпание лимитов по семейной ипотеке скажется на заёмщиках

Когда лимиты по ипотеке исчерпываются, банки становятся в целом менее гибкими в предоставлении новых кредитов. Это может привести к снижению объёмов кредитования и, как следствие, к ухудшению условий для клиентов.

— Изменения в банковской политике и кредитной доступности могут оказать влияние на рынок недвижимости в целом, в том числе и на страхование. Если кредиты станут менее доступны, это может привести к снижению спроса на жильё, что может негативно сказаться на ценах и, соответственно, на страховых выплатах. Страховые компании могут также пересмотреть свои риски и условия страхования, если увидят, что рынок недвижимости становится менее устойчивым, рассказала руководитель филиала «Страховой брокер AMsec24» Ирина Панова.

Таким образом, по её словам, исчерпание лимитов может иметь широкие последствия как для банков, так и для клиентов, а также для рынка страхования недвижимости.

— Повышение ключевой ставки влечёт за собой увеличение расходов из бюджета на субсидирование ставок по льготным программам для банков, поскольку размер компенсации привязан к ключевой ставке. По этой причине у банков остаётся меньше денег на выдачу новых кредитов, поскольку в том числе из выделяемых лимитов идёт субсидирование недополученных доходов и по ранее выданным кредитам. Как результат, они ставят такие предложения на стоп, пояснила Инна Солдатенкова.

В текущих условиях, по её словам, желающим получить такую ипотеку семьям лучше поторопиться подать заявку. Особенно если семь лет ребёнку исполняется осенью. Чтобы не столкнуться с внезапным отказом из-за исчерпания лимитов, надо заранее промониторить информацию о возможности новых выдач в интересующем банке.

При этом, отметила Инна Солдатенкова, выдачи по льготным программам будут продолжать ограничивать. Скажется и периодическое исчерпание банками выделяемых государством лимитов, и возможный пересмотр условий по компенсации для банков.

Ирина Панова отметила, что семейная ипотека, вероятно, точно сохранится до 2030 года, но конкретные параметры ее в дальнейшем пока не известны и могут измениться. Кроме того, в конце октября состоится очередное заседание Центробанка по ключевой ставке. Ее изменение будет зависеть от уровня инфляции. Все это тоже повлияет и на ставки по ипотеке, и на рынок недвижимости в целом.

Авторы
Нина Важдаева
Нина Важдаева
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