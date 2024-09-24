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Закрытие юмористического шоу оказалось рекламным ходом

Интрига вокруг Comedy Club раскрыта. В этом году шоу отметит 20-летие, вопреки слухам о его закрытии.

24 сентября, 12:00
В этом году юмористическое шоу отмечает 20-летие. Обложка © tnt-online

В этом году юмористическое шоу отмечает 20-летие. Обложка © tnt-online

3 сентября директор ТНТ Тина Канделаки опубликовала видео, где попрощалась с проектом. Продюсер рассказала, что Гарик Харламов представил руководству телеканала огромное количество новых идей. Они касаются не только юмора и резидентов, но и оформления проекта.

— Мы всем каналом, всей командой подумали, оценили ситуацию, и я могу сказать только одно: прощай, Comedy, — сказала Тина Канделаки.

Это заявление вызвало неоднозначную реакцию подписчиков. Некоторые восприняли её слова как сообщение о закрытии проекта. Другие увидели в них намёк на полный ребрендинг проекта, связанный с 20-летием проекта. Затем слухи о закрытии шоу стали стремительно распространяться по всему Интернету.

Напомним, что шоу выходит на телеканале ТНТ с апреля 2005 года. Уже прошло около 900 выпусков. Можно сказать, что это одно из самых долгоиграющих юмористических шоу на телевидении.

Гарик Харламов стал креативным продюсером 20-го юбилейного сезона, присоединившись в этой должности к Илье Романко и Алексею Пойманову.

Зрителей ждут принципиальные изменения в программе шоу. Среди них новая сцена, новые декорации, новый зал, новое музыкальное и графическое оформление, новые звёзды. В целом у создателей появилось желание всё время делать в 20-м сезоне что-то такое, чего раньше не делали.

В первом выпуске 20-го сезона примут участие новые лица, но не только из мира юмора. Среди них Азамат Мусагалиев, Денис Дорохов, Олеся Иванченко, Екатерина Моргунова, Юлия Меньшова, Оля Малащенко.

Авторы
Валерия Мишина
Валерия Мишина
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