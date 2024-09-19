Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий

Ставропольский край

В Ставропольском крае пожилая женщина стала жертвой телефонного мошенничества, переведя злоумышленникам большую сумму, полученную в кредит. Она потеряла шесть миллионов рублей, доверившись неизвестным аферистам, сообщает newstracker.ru.

Республика Удмуртия

В Ижевске женщина обворовала пункт выдачи заказов на сумму 30 тысяч рублей, сообщает udm-info.ru. По данным полиции, она заказала товары на маркетплейсе для себя и ребёнка с условием оплаты при получении. После того как женщина получила свой заказ, она вошла в примерочную, где надела некоторые вещи и сложила остальные в пакеты. Когда сотрудник пункта отвлёкся, она бесшумно покинула магазин, не расплатившись за товары.

Ростовская область

Бастрыкин потребовал отчета по делу о падении дерева на ребенка в Батайске, сообщает rostovgazeta.ru. Инцидент случился на детской площадке. Берёза упала на трёхлетнего малыша, который получил серьёзные травмы и нуждался в медицинской помощи. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по обвинению в халатности. Вероятным обвиняемым станет работник местного управления ЖКХ.

Республика Татарстан

Жители Казани не могут попасть к детям в школу. Причиной являются закрытые калитки и спящая охрана. Как пишет inkazan.ru, казанцы возмущены такими трудностями с доступом в учебное заведение.

Волгоградская область

Следственный комитет России проверяет обстоятельства смерти подростка, упавшего с трёхметровой лестницы в хуторе Горная Поляна под Волгоградом. 16-летний школьник получил травмы, которые привели к смерти, сообщает издание novostivolgograda.ru.

Нижегородская область

Прокуратура Нижегородской области инициировала проверку по факту получения травмы 5-летним мальчиком на спортивной площадке в деревне Афонино. Мальчик сильно повредил ногу из-за неисправного тренажёра, расположенного на улице Европейской, сообщает newsnn.ru.

Свердловская область

В Екатеринбурге зонт с летнего кафе «Бажов» упал на автомобиль Ford Focus, повредив его. Это случилось в июле 2022 года. Ущерб составил 218 500 рублей, и владелице транспортного средства также пришлось потратить 12 тысяч на вызов специалиста, сообщает tagilcity.ru.

Оренбургская область

В Оренбургской области власти решили вводить режим экстраординарной ситуации из-за проблемы с бездомными собаками. Это позволит осуществлять отлов и усыпление бродячих животных. Как отмечает 56orb.ru, федеральные структуры ранее предоставили регионам полномочия самостоятельно решать этот вопрос.

Тюменская область

В Тюменской области суд признал виновным преподавателя автошколы, который обманным путём получал деньги от студентов. По информации nashgorod.ru, он упрощал сдачу экзаменов за деньги и присваивал средства, предназначенные для оплаты обучения, но в кассу их не вносил. Это приводило к долгам студентов.

Омская область

В Омске судебные приставы вмешались в конфликт между соседями, вызванный просьбой о сносе развалившейся постройки с гнилой крышей. Пострадавшая сторона обратилась с иском, в котором указала, что их соседка начала самостоятельно разбирать строение. По результатам проведенной экспертизы, в результате этого в доме начали появляться плесень и грибок. По сообщению gorod55.ru, суд постановил снести незаконное строение в течение трех месяцев.

Карелия

Полицейские и спасатели в течение двух дней искали пропавшего пожилого рыбака в Карелии. Как сообщает karelinform.ru, у пенсионера закончилось топливо для лодочного мотора, а батарея телефона разрядилась. В итоге мужчину нашли живым; он провел ночь на берегу озера Нюк и продолжал заниматься рыбной ловлей.

Приморский край

Во Владивостоке пройдет выставка-раздача животных, сообщает vostokmedia.com. Подопечные движения «Спасём жизнь» в рамках проекта «Животные города В», получившего поддержку администрации города, будут ожидать новых владельцев в сквере. Все представленные на мероприятии животные были найдены на улицах или оставлены без заботы своими бывшими хозяевами.

Башкирия

В Уфе медики успешно провели операцию на груди у мальчика с косметической проблемой, сообщает mkset.ru. Операция была проведена на воронкообразной деформации грудной клетки, которая часто проявляется у детей на первом году жизни и может ухудшаться в период их активного роста, оказывая значительное влияние на здоровье пациента.

Хабаровский край

В Хабаровском крае после санитарных рубок даже брусника не росла возле озера Амур. Как пишет transsibinfo.com, пять лет назад было вырублено несколько тысяч елей, что объяснялось необходимостью оздоровления тайги. Они утверждали, что новые деревья вырастут через три года, а жители Комсомольска-на-Амуре скоро смогут собирать ягоды.

Челябинская область

В Челябинской области мужчина-боксёр жестоко избил девушку, которая отказала ему в сексуальных отношениях, сообщает kursdela.biz. Молодые люди отдыхали в одном баре, и у Юлии разрядился телефон. Новый знакомый предложил ей зарядить устройство у себя дома, но по прибытию он начал настаивать на интимной близости. Когда девушка отказала, мужчина впал в ярость и начал её избивать. Пострадавшая смогла сбежать и была доставлена в медицинское учреждение, где у неё диагностировали различные травмы. Злоумышленник был задержан.

ХМАО

В Ханты-Мансийском автономном округе лже-косметолог из Сургута не смогла доказать свою невиновность в судебном разбирательстве по делу о причинении тяжкого вреда здоровью клиентки, сообщает muksun.fm. У обвиняемой не было ни образования, ни лицензии, а в её кабинете обнаружены грубые нарушения санитарных норм. Одна из клиенток получила серьёзные осложнения после процедур. Суд приговорил женщину к условному сроку три года, также ей назначен штраф в размере 100 тысяч рублей и запрет на работу косметологом на срок три года.

Красноярский край

В Красноярском крае в районе кладбища Бадалык мужчина незаконно похоронил урну с прахом своей тёщи в могиле, где находилась его мать. Суд постановил перезахоронить тёщу в другое место, так как это место было предназначено для дочери покойной. Суд также потребовал заменить памятник, указав на нем имена официально захороненных, пишет prmira.ru.

Белгородская область

В Белгороде и его окрестностях наблюдается большая нехватка водителей общественного транспорта. Это приводит к тому, что местные жители уже на протяжении нескольких месяцев жалуются на отсутствие автобусов и задержки в движении, сообщает bel.ru. Региональный перевозчик подтвердил проблему, отметив, что не хватает свыше четырехсот водителей.

Пермский край