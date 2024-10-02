Первая Всероссийская конференция «Стратегические сценарии развития демонстрационного экзамена» пройдёт в Москве в октябре

Экономика страны диктует свои условия и требования к качеству подготовки кадров в системе среднего профессионального образования. Важными аспектами оценки качества профессионального образования являются эффективные инструменты, которые позволяют максимально достоверно и объективно измерить уровень овладения выпускников колледжей и техникумов практическими умениями и навыками.

Таким инструментом на сегодняшний день выступает демонстрационный экзамен — форма государственной итоговой аттестации по программам среднего профессионального образования. Демонстрационный экзамен выражается в выполнении выпускником практической задачи в условиях, максимально приближенных к реальной производственной среде. Процедуру демонстрационного экзамена прошли больше 1,3 миллиона выпускников.

Важно, что работодатели участвуют в проведении демонстрационного экзамена в качестве независимых экспертов и могут выбрать специалистов под свои кадровые потребности.

В настоящее время ФГБОУ ДПО ИРПО ставит амбициозные задачи по трансформации и модернизации системы оценки качества образования посредством демонстрационного экзамена с привлечением представителей научной сферы. Так, в Москве с 24 по 25 октября в Центральном доме учёных РАН пройдёт первая Всероссийская научно-практическая конференция «Стратегические сценарии развития демонстрационного экзамена».

«Масштабы и эффективность демонстрационного экзамена давно интересуют учёных и практиков. Важна систематизация накопленного опыта и генерация новых знаний в этой области. Именно поэтому нами инициировано проведение данной конференции», — отметил руководитель Департамента обеспечения и развития системы оценки качества профессионального образования ФГБОУ ДПО ИРПО Данил Уфимцев.

Организаторы приглашают принять участие в конференции работников системы образования и сотрудников научных организаций, представителей организаций-работодателей и их объединений, а также обучающихся по программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре.

Приём заявок на участие продлится до 11 октября. С подробной информацией можно ознакомиться на официальной странице конференции: https://de.firpo.ru/o/mp/pro/isobr.