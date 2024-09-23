С 1 октября вырастут цены на аренду квартир: сколько будет стоить съёмное жильё На рынке аренды недвижимости сложилась необычная обстановка. Ажиотажный спрос спровоцировал заметный рост цен. В октябре на рынке ждут изменений. Сколько будет стоить съёмное жильё? 22 сентября, 21:19 Аренда квартир подорожает с 1 октября. Обложка © ТАСС / Виктория Обенг

Что изменилось на рынке аренды недвижимости к середине сентября

В этом году август стал самым активным месяцем на рынке долгосрочной аренды. По сравнению с июлем в городах-миллионниках востребованность съёмных квартир выросла на 6,7%. С начала лета этот показатель поднялся на 27,6%, а относительно августа 2023 года увеличился на 5,2%. Такие цифры привёл руководитель сервиса «Яндекс Аренда» Роман Жуков.

— В первой декаде сентября мы не наблюдали такого ажиотажа, который был в августе, но спрос на съём жилья всё равно остаётся достаточно высоким. Одна из причин сохраняющегося интереса — новые условия выдачи ипотеки (рост рыночных ипотечных ставок, отмена господдержки и изменение параметров семейной и IT-ипотеки). Покупка собственной квартиры в новых реалиях рынка не всем под силу. В результате всё больше людей делает выбор в пользу аренды, а не покупки, — пояснил Роман Жуков.

В городах-миллионниках на фоне сохраняющегося спроса в первой декаде сентября наблюдается рост цен на съёмную недвижимость. Увеличение медианных ставок стимулирует и тот факт, что предложение арендной недвижимости пополняется квартирами в современных проектах, приобретённых в период “ипотечного бума”. Такое жильё часто сдаётся со свежим ремонтом и мебелью, что и увеличивает стоимость их аренды.

Так, по сравнению с августом в первой декаде сентября цены на жильё больше всего среди городов-миллионников выросли в Красноярске (+19,6% до 27 700 рублей), в Москве (+14,8% до 118 300 рублей) и в Самаре (+13,4% до 38 200 рублей).

— Также в городах-миллионниках мы отмечаем постепенное восполнение предложения съёмного жилья. Несмотря на общее сокращение числа арендных лотов из-за высокого спроса, в некоторых городах количество квартир постепенно растёт. Это может быть связано с перетоком вторичных квартир, ранее предлагавшихся для продажи, на рынок долгосрочной аренды, — добавил Роман Жуков.

Прогноз цен на аренду недвижимости с 1 октября

Роман Жуков считает, что в дальнейшем рынок долгосрочной аренды не ждёт значительное снижение медианных ставок. Скажется сохраняющийся спрос, в том числе со стороны “несостоявшихся” покупателей собственной недвижимости, а также пополнение предложения «вчерашними» новостройками.

— Возможно, ещё какое-то время рынок долгосрочной аренды останется одной из самых подходящих альтернатив как для тех, кто не успел приобрести жильё по старым условиям, так и для собственников «вторички», которые долгое время не могут найти покупателя, — добавил Роман Жуков.

На рынке аренды количество запросов от нанимателей в августе-сентябре на 16% превышает показатель аналогичного периода прошлого года, а тогда мы говорили об ажиотажном и рекордном спросе с 2020 года. Предложение активно сокращается. Сейчас оно на 42% меньше, чем было в августе–сентябре 2023 года. Об этом рассказала заместитель директора Управления аренды квартир «ИНКОМ-Недвижимости» Оксана Полякова.

— Очевидно, что в такой ситуации цены растут. До конца октября арендные ставки могут увеличиться ещё на 5–10% в среднем. И до конца года мы вряд ли увидим снижение стоимости найма, поскольку спрос остаётся высоким, а для восстановления предложения в сегодняшних условиях требуется выход на рынок больших объёмов квартир. Надеемся, что купленные в 2022–2023 годах инвестиционные квартиры вскоре пополнят экспозицию найма, и арендаторам станет проще найти жильё, — рассказала Оксана Полякова.

По её данным, сейчас в массовом сегменте аренда студии в месяц в среднем стоит 45–55 тыс. рублей, однокомнатной квартиры — 50–65 тыс., двухкомнатной — 65–85 тыс., трёхкомнатной — 75–120 тыс.

Цены на рынке аренды будут изменяться согласно сезонной активности. До 10-15% в зависимости от популярности лота. Такой прогноз сделал владелец строительной компании «Дом Лазовского» Максим Лазовский.

— Да, многие покупатели продолжают снимать квартиру и отложили покупку. Но и многие продавцы отложили продажи и вывели объекты на аренду, ожидая дальнейшей стабилизации и повышения цен на вторичке. Так что тут наступило вполне рыночное равновесие. На рынке ИЖС аренда также будет находиться в текущем коридоре цен, кроме посуточной аренды домов. Она сезонно снизится на период октября и ноября, когда плохая погода. И начнёт расти в декабре, достигнет пика к 20 числам декабря перед праздниками. На праздники наценка на посуточную аренду может составить до 300%, — пояснил Максим Лазовский.

Авторы Нина Важдаева