РПЦ отмечает один важнейших праздников православия — Рождество Божией Матери
В субботу 21 сентября в православном христианстве отмечают первый из 12 главных церковных праздников в году — Рождество Божией Матери. Подробнее об этом важном дне рассказал председатель Учебного комитета РПЦ протоиерей Максим Козлов.
«Праздник Рождества Пресвятой Богородицы — это первый праздник только что начавшегося нового церковного богослужебного года. Он начинается у нас 1 сентября по старому, и 14 сентября — по новому стилю», — цитирует священнослужителя ТАСС.
Козлов напомнил, что и само по себе рождении Марии в Иерусалиме был чудом — ведь её родители были пожилыми людьми и не ждали детей, но после возвещения ангела у них родилась дочь. По словам протоиерея, эту историю следует понимать так — судьбу человека определяют не власть имущие, а его собственные нравственность и чистота поступков.
Рождество Пресвятой Богородицы — праздник с глубоким духовным смыслом и давними традициями, объединяющих христиан по всей России. Life.ru публиковал материал об истории этого события, связанных с ним обычаях и тому, как православным подобает проводить этот день.
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