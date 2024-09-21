Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 сентября, 11:10

РПЦ отмечает один важнейших праздников православия — Рождество Божией Матери

В субботу 21 сентября в православном христианстве отмечают первый из 12 главных церковных праздников в году — Рождество Божией Матери. Подробнее об этом важном дне рассказал председатель Учебного комитета РПЦ протоиерей Максим Козлов.

«Праздник Рождества Пресвятой Богородицы — это первый праздник только что начавшегося нового церковного богослужебного года. Он начинается у нас 1 сентября по старому, и 14 сентября — по новому стилю»,цитирует священнослужителя ТАСС.

Козлов напомнил, что и само по себе рождении Марии в Иерусалиме был чудом — ведь её родители были пожилыми людьми и не ждали детей, но после возвещения ангела у них родилась дочь. По словам протоиерея, эту историю следует понимать так — судьбу человека определяют не власть имущие, а его собственные нравственность и чистота поступков.

Таинство венчания: пошаговое руководство по выбору даты, церкви и платья
Таинство венчания: пошаговое руководство по выбору даты, церкви и платья

Рождество Пресвятой Богородицы — праздник с глубоким духовным смыслом и давними традициями, объединяющих христиан по всей России. Life.ru публиковал материал об истории этого события, связанных с ним обычаях и тому, как православным подобает проводить этот день.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Boris Medvedev

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Религия
  • РПЦ
  • Общество
  • Культура
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров