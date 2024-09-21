РПЦ отмечает один важнейших праздников православия — Рождество Божией Матери

В субботу 21 сентября в православном христианстве отмечают первый из 12 главных церковных праздников в году — Рождество Божией Матери. Подробнее об этом важном дне рассказал председатель Учебного комитета РПЦ протоиерей Максим Козлов.

«Праздник Рождества Пресвятой Богородицы — это первый праздник только что начавшегося нового церковного богослужебного года. Он начинается у нас 1 сентября по старому, и 14 сентября — по новому стилю», — цитирует священнослужителя ТАСС.

Козлов напомнил, что и само по себе рождении Марии в Иерусалиме был чудом — ведь её родители были пожилыми людьми и не ждали детей, но после возвещения ангела у них родилась дочь. По словам протоиерея, эту историю следует понимать так — судьбу человека определяют не власть имущие, а его собственные нравственность и чистота поступков.