В Херсонской области совершён теракт против семьи главврача, погибла его жена
В Алёшках ВСУ совершили теракт против семьи главврача местной больницы Владимира Харлана. Сам медик чудом выжил, но его супруга погибла. Об этом сообщил председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко.
По его словам, доктора, который помогает мирным жителям Алёшек, несмотря на обстрелы и опасность, выслеживали целенаправленно.
«Слова поддержки доктору Харлану сейчас адресуют тысячи людей, которых он лечил, сотни раненых, которых спас. Держитесь, Владимир Иванович. Мы с вами», — написал Алексеенко в телеграм-канале.
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