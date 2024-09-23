В Херсонской области совершён теракт против семьи главврача, погибла его жена

В Алёшках ВСУ совершили теракт против семьи главврача местной больницы Владимира Харлана. Сам медик чудом выжил, но его супруга погибла. Об этом сообщил председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко.

По его словам, доктора, который помогает мирным жителям Алёшек, несмотря на обстрелы и опасность, выслеживали целенаправленно.