Вмяла женщину в столб: Момент страшного ДТП с легковушкой в Краснодаре попал на видео
В Краснодаре легковое авто сбило двух женщин и подростка на тротуаре
Водитель легкового авто сбил двух женщин и подростка на тротуаре в Краснодаре. Одну из пострадавших машина вмяла в столб. Момент страшного ДТП попал на видео, сообщает SHOT.
В Краснодаре легковое авто сбило двух женщин и подростка на тротуаре. Видео © SHOT
По данным телеграм-канала, сегодня вечером водитель KIA на большой скорости ехал по улице Мира, навстречу ему выскочил Volkswagen. Уходя от лобового столкновения, мужчина свернул на тротуар и снёс 14-летнюю девушку и двух женщин 51 и 42 лет. Одна из них оказалась под машиной и получила серьёзные травмы ног. Также пострадала 35-летняя пассажирка KIA.
Врачи оказывают помощь пострадавшим в ДТП на улице Мира в Краснодаре. Видео © SHOT
На месте происшествия работают экстренные службы. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлёкшее причинение по неосторожности средней тяжести вреда здоровью».
SHOT