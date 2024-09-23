Вмяла женщину в столб: Момент страшного ДТП с легковушкой в Краснодаре попал на видео

Водитель легкового авто сбил двух женщин и подростка на тротуаре в Краснодаре. Одну из пострадавших машина вмяла в столб. Момент страшного ДТП попал на видео, сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, сегодня вечером водитель KIA на большой скорости ехал по улице Мира, навстречу ему выскочил Volkswagen. Уходя от лобового столкновения, мужчина свернул на тротуар и снёс 14-летнюю девушку и двух женщин 51 и 42 лет. Одна из них оказалась под машиной и получила серьёзные травмы ног. Также пострадала 35-летняя пассажирка KIA.