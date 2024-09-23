Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 сентября, 17:51

Вмяла женщину в столб: Момент страшного ДТП с легковушкой в Краснодаре попал на видео

В Краснодаре легковое авто сбило двух женщин и подростка на тротуаре

Водитель легкового авто сбил двух женщин и подростка на тротуаре в Краснодаре. Одну из пострадавших машина вмяла в столб. Момент страшного ДТП попал на видео, сообщает SHOT.

В Краснодаре легковое авто сбило двух женщин и подростка на тротуаре. Видео © SHOT

По данным телеграм-канала, сегодня вечером водитель KIA на большой скорости ехал по улице Мира, навстречу ему выскочил Volkswagen. Уходя от лобового столкновения, мужчина свернул на тротуар и снёс 14-летнюю девушку и двух женщин 51 и 42 лет. Одна из них оказалась под машиной и получила серьёзные травмы ног. Также пострадала 35-летняя пассажирка KIA.

Врачи оказывают помощь пострадавшим в ДТП на улице Мира в Краснодаре. Видео © SHOT

На месте происшествия работают экстренные службы. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлёкшее причинение по неосторожности средней тяжести вреда здоровью».

Обложка ©

SHOT

Никита Никонов
  • Новости
  • ДТП
  • Происшествия
  • Только на Life
  • Краснодарский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров