Жительница Приморья рассказала о панике из-за медведя-людоеда
Жители посёлка Лучегорск Приморского края находятся в панике из-за нападения медведя-людоеда. По словам сельчанки по имени Елена, к поиску хищника привлечены все компетентные органы.
В частности, Охотнадзор контролирует береговую линию озера, а вооружённые сотрудники полиции на машинах патрулируют посёлок.
«Все люди напуганы происходящим. С утра была паника у жителей в различных группах Лучегорска, но стараемся её не допускать. Все находимся в режиме ожидания», — подчеркнула Елена в разговоре с 360.ru.
Напомним, ранее сообщалось, что в Приморье медведь до смерти загрыз отца, сына и собаку, пробравшись на дачный участок. Позже хищник расправился с десятками псов в местном приюте.
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