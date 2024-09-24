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24 сентября, 10:16

Жительница Приморья рассказала о панике из-за медведя-людоеда

Жители посёлка Лучегорск Приморского края находятся в панике из-за нападения медведя-людоеда. По словам сельчанки по имени Елена, к поиску хищника привлечены все компетентные органы.

В частности, Охотнадзор контролирует береговую линию озера, а вооружённые сотрудники полиции на машинах патрулируют посёлок.

«Все люди напуганы происходящим. С утра была паника у жителей в различных группах Лучегорска, но стараемся её не допускать. Все находимся в режиме ожидания», — подчеркнула Елена в разговоре с 360.ru.

В США 12-летний мальчик спас отца от медведя
В США 12-летний мальчик спас отца от медведя

Напомним, ранее сообщалось, что в Приморье медведь до смерти загрыз отца, сына и собаку, пробравшись на дачный участок. Позже хищник расправился с десятками псов в местном приюте.

Обложка ©

Pixabay / ambquinn

Борис Эльфанд
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