Жительница Приморья рассказала о панике из-за медведя-людоеда

Жители посёлка Лучегорск Приморского края находятся в панике из-за нападения медведя-людоеда. По словам сельчанки по имени Елена, к поиску хищника привлечены все компетентные органы.

«Все люди напуганы происходящим. С утра была паника у жителей в различных группах Лучегорска, но стараемся её не допускать. Все находимся в режиме ожидания», — подчеркнула Елена в разговоре с 360.ru.