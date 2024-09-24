У россиян растёт интерес к эзотерическим практикам В 2024 году россияне стали заметно чаще интересоваться эзотерическими практиками. Общее число пользователей, посещающих сайты об астрологии, гаданиях и нумерологии, выросло на четверть по сравнению с прошлым годом. Интернет-трафик таких ресурсов увеличился на 38%. 24 сентября, 13:53 Россияне стали чаще интересоваться эзотерическими практиками. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Iryna Imago

Россияне в 2024 году провели на эзотерических порталах на 19% больше времени. К такому выводу пришли аналитики Yota на основе обезличенных данных абонентов за первые восемь месяцев 2023-го и 2024 годов.

Больше всего в 2024 году вырос интерес к нумерологии: число пользователей сайтов этой тематики увеличилось в полтора раза, а потребляемый ими трафик — в 1,7 раза. В то же время именно астрологические ресурсы лидируют среди всех сайтов, посвящённых эзотерике. Их посещают 50% пользователей этого сегмента, которые генерируют 43% трафика. Однако по темпам роста астрологические сайты уступают ресурсам про гадания и нумерологию.

Среди астрологических порталов россияне отдают большее предпочтение ресурсам, специализирующимся на натальных картах (32% от всех потраченных гигабайт), нежели на гороскопах (11%). Сайты про гадания посещают 33% пользователей, которые обеспечивают 31% трафика в общей структуре эзотерического сегмента, а интересующиеся нумерологией (17% пользователей) генерируют 26% трафика.

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Женщины проявляют больше интереса к эзотерике, чем мужчины. Они составляют 68% пользователей таких ресурсов и обеспечивают 69% трафика. Женская аудитория также дала наибольший прирост числа пользователей и объёма трафика в 2024 году. В целом темпы роста большинства показателей женской аудитории в эзотерическом сегменте в полтора раза выше, чем мужской. Женщины чаще посещают сайты, специализирующиеся на натальных картах (35%), и реже — на гороскопах (15%). Мужчины активнее интересуются гаданиями (34%), а меньше всего — нумерологией (16%).

Эзотерикой чаще увлекаются люди в возрасте 26–45 лет, на них приходится больше половины пользователей и трафика, однако самую активную динамику демонстрируют абоненты старше 46 лет и зумеры 14–20 лет. Гадания и нумерология особенно интересны россиянам 36–45 лет, а гороскопы и натальные карты — аудитории 26–35 лет.

Авторы Валерия Мишина