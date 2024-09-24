Беспилотник ВСУ упал в промзоне Таганрога, начался пожар

Беспилотник ВСУ упал в промзоне Таганрога. Как сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев, горит склад лесоматериалов. По информации SHOT, площадь возгорания на данный момент составляет 500 квадратов, огонь перекинулся также на несколько торговых павильонов на Николаевском шоссе.