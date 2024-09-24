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24 сентября, 11:25

На Алтае 15 бандитов в масках устроили стрельбу возле кафе, есть раненые

В Алтайском крае 15 бандитов в масках открыли стрельбу по людям возле кафе. В результате пострадали пять человек, один их них в реанимации, сообщает SHOT. Нападавшим удалось скрыться, объявлен план «Перехват».

Кадры стрельбы у кафе в Алтайском крае. Видео © Telegram / SHOT

По данным телеграм-канала, перестрелка произошла около трёх часов ночи 22 сентября в селе Боровиха Первомайского района. Толпа вооружённых мужчин вышла из кустов и начала палить из травматов. После злоумышленники добивали пострадавших. С места банда скрылась на Honda Civic. Последний раз машина засветилась в направлении Барнаула. Не исключено, что нападавшие сменили авто.

Предварительно, у двух компаний случился конфликт, после которого вооружённая толпа приехала на стрелку. Правоохранителям удалось установить личность одного из нападавших. Это 39-летний Сергей Ч., также есть ориентировки ещё на двух стрелявших.

Обложка ©

Telegram / SHOT

Наталья Демьянова
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