На Алтае 15 бандитов в масках устроили стрельбу возле кафе, есть раненые

В Алтайском крае 15 бандитов в масках открыли стрельбу по людям возле кафе. В результате пострадали пять человек, один их них в реанимации, сообщает SHOT. Нападавшим удалось скрыться, объявлен план «Перехват».

Кадры стрельбы у кафе в Алтайском крае. Видео © Telegram / SHOT

По данным телеграм-канала, перестрелка произошла около трёх часов ночи 22 сентября в селе Боровиха Первомайского района. Толпа вооружённых мужчин вышла из кустов и начала палить из травматов. После злоумышленники добивали пострадавших. С места банда скрылась на Honda Civic. Последний раз машина засветилась в направлении Барнаула. Не исключено, что нападавшие сменили авто.