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24 сентября, 11:51

ФСБ совместно со ФСИН пресекла захват колонии в Нижегородской области

ФСБ совместно со ФСИН пресекла захват исправительной колонии №6 в Нижегородской области, сообщает источник SHOT.

По информации телеграм-канала, радикалы готовили теракт: они планировали нападение на сотрудников колонии и массовый побег. О планах осуждённых стало известно сотрудникам ФСБ и ФСИН, всех участников заговора оперативно обезвредили.

ФСБ совместно со ФСИН пресекла захват исправительной колонии №6 в Нижегородской области. Фото © SHOT

ФСБ совместно со ФСИН пресекла захват исправительной колонии №6 в Нижегородской области. Фото © SHOT

По предварительным данным, задержано минимум четверо организаторов неудавшегося нападения. Возбуждены уголовные дела за терроризм.

Обложка ©

ТАСС / Виталий Невар

Александра Вишнякова
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