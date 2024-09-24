ФСБ совместно со ФСИН пресекла захват колонии в Нижегородской области
ФСБ совместно со ФСИН пресекла захват исправительной колонии №6 в Нижегородской области, сообщает источник SHOT.
По информации телеграм-канала, радикалы готовили теракт: они планировали нападение на сотрудников колонии и массовый побег. О планах осуждённых стало известно сотрудникам ФСБ и ФСИН, всех участников заговора оперативно обезвредили.
ФСБ совместно со ФСИН пресекла захват исправительной колонии №6 в Нижегородской области. Фото © SHOT
По предварительным данным, задержано минимум четверо организаторов неудавшегося нападения. Возбуждены уголовные дела за терроризм.
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ТАСС / Виталий Невар