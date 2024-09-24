Режиссёра Сарика Андреасяна лишили прав за пьяную езду
Режиссёр Сарик Андреасян. Обложка © ТАСС / Софья Сандурская
Режиссёра Сарика Андреасяна, снявшего сериал «Чикатило» и фильм «Онегин», лишили прав за пьяную езду. По данным SHOT, режиссёра оштрафовали на 30 тысяч рублей и на полтора года забрали у него водительское удостоверение.
Выпившим за рулём Андреасян попался ещё в мае на Цветном бульваре в Москве. Виновным по административной статье 12.8 его признали только сейчас.
Сарик Андреасян известен по фильмам «Непрощённый», «На солнце, вдоль рядов кукурузы», «Служебный роман. Наше время» с Владимиром Зеленским в главной роли, «Беременный», «Мужчина с гарантией», «Чемпионы», «Землетрясение», «Защитники», «Гудбай, Америка!», сериалам «Чикатило», «Тень Чикатило», «Манюня».