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24 сентября, 12:04

Режиссёра Сарика Андреасяна лишили прав за пьяную езду

Режиссёр Сарик Андреасян. Обложка © ТАСС / Софья Сандурская

Режиссёр Сарик Андреасян. Обложка © ТАСС / Софья Сандурская

Режиссёра Сарика Андреасяна, снявшего сериал «Чикатило» и фильм «Онегин», лишили прав за пьяную езду. По данным SHOT, режиссёра оштрафовали на 30 тысяч рублей и на полтора года забрали у него водительское удостоверение.

Выпившим за рулём Андреасян попался ещё в мае на Цветном бульваре в Москве. Виновным по административной статье 12.8 его признали только сейчас.

Сарик Андреасян известен по фильмам «Непрощённый», «На солнце, вдоль рядов кукурузы», «Служебный роман. Наше время» с Владимиром Зеленским в главной роли, «Беременный», «Мужчина с гарантией», «Чемпионы», «Землетрясение», «Защитники», «Гудбай, Америка!», сериалам «Чикатило», «Тень Чикатило», «Манюня».

Александра Вишнякова
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