Режиссёра Сарика Андреасяна лишили прав за пьяную езду

Режиссёра Сарика Андреасяна, снявшего сериал «Чикатило» и фильм «Онегин», лишили прав за пьяную езду. По данным SHOT, режиссёра оштрафовали на 30 тысяч рублей и на полтора года забрали у него водительское удостоверение.

Выпившим за рулём Андреасян попался ещё в мае на Цветном бульваре в Москве. Виновным по административной статье 12.8 его признали только сейчас.