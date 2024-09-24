Инвесторы поддержат студенческие стартапы в энергетике Стартовал отбор стартапов в инкубатор крупнейшего технологического сообщества Санкт-Петербурга. Победители получат гранты на создание прототипов и открытие бизнеса в сфере энергетики. 24 сентября, 16:10 Начался отбор стартапов в инкубатор технологического сообщества. Обложка © Пресс-служба «Энерготехнохаб Петербург»

Инкубатор поддерживает проекты молодых предпринимателей на ранней стадии проработки. Он помогает студентам, аспирантам и молодым инженерам получить ресурсы на развитие идей и прототипов.

В первом сезоне бизнес-инкубатора в этом году уже приняли участие более 100 команд из 42 российских вузов. Среди представленных технологических идей — 3D-печать новыми полимерами, хранение и транспортировка электроэнергии, умные датчики и видеоаналитика.

Призовой фонд инкубатора — 1 млн рублей от «Газпром нефти».

— Мы стремимся поддерживать проекты с высоким потенциалом применения в ТЭК и смежных отраслях, поэтому анализ рынка, поиск заказчиков — важная часть подготовки участников инкубатора к финальной презентации. Мы приглашаем команды, которые занимаются синтезом продуктов для нефтехимии, создают новые материалы, автоматизируют производственные процессы, развивают технологии обработки в машиностроении, — рассказал эксперт компании Андрей Власов.

Регистрация участников продлится до 9 октября на сайте «Энерготехнохаба Петербург», финал состоится в декабре.

Авторы Валерия Мишина