Доступ к телу: Что означает согласие Дурова сотрудничать с силовиками Основатель Telegram Павел Дуров согласился передавать спецслужбам номера телефонов и IP-адреса пользователей, нарушающих правила платформы. В каком случае и какие данные смогут получать силовики по запросу — в материале Life.ru. 24 сентября, 21:31 Основатель Telegram Павел Дуров согласился на сотрудничество с Западом после месяца задержания во Франции. Коллаж © Life.ru. Фото © Getty Images / AOP.Press / Corbis, © Shutterstock / FOTODOM / Nipbom

Почему Дуров согласился сотрудничать с силовиками

Владелец и основатель Telegram Павел Дуров пошёл на сотрудничество с силовиками и правительствами западного мира всего лишь спустя месяц после задержания во Франции. В Сети считают, что это конец свободе: данные пользователей станут доступны по щелчку, доступ к информационному телу каждого зарегистрированного в мессенджере будет институализирован и разрешён вне зависимости от того, по каким мотивам он преследуется органами той или иной страны. Это будет сделано онлайн.

Напомним, 23 сентября наш соотечественник и гражданин Франции Павел Дуров (Paul du Rove) написал в своём аккаунте в Telegram: «Чтобы ещё больше удержать преступников от злоупотребления Telegram Search, мы обновили наши условия обслуживания и политику конфиденциальности, обеспечив их единообразие по всему миру. Мы дали ясно понять, что IP-адреса и номера телефонов тех, кто нарушает наши правила, могут быть раскрыты соответствующим органам в ответ на обоснованные юридические запросы».

По его словам, эти меры должны отпугнуть преступников. Поиск в Telegram предназначен для поиска друзей и новостей, а не для продвижения нелегальных товаров.

Формально Дуров собирается помогать в борьбе с различными криминальными и экстремистскими группировками, терроризмом, педофилией и наркоторговлей. Преступники активно используют Telegram для общения, согласования планов и криминального бизнеса. Однако до сих пор непонятно, как структуры Дурова собираются действовать, если, например, речь идёт о людях, преследуемых в своих странах по политическим или религиозным мотивам.

Что именно спецслужбы узнают о пользователях Telegram

Дожали французы Павла Дурова не самостоятельно, а, конечно же, в интересах американцев. Под запросами (в тексте сообщения Дурова. — Прим. ред. Life.ru) подразумевается то, что специальные службы будут иметь определённое окно доступа к системе, которое будет позволять им идентифицировать пользователей, комментирует Life.ru офицер ФСБ в запасе и глава ЧРК «Р-Техно» Роман Ромачев.

Почему во Франции «дожали» Павла Дурова. Фото © Shutterstock / FOTODOM / DenPhotos

По его словам, самая важная информация — на какой телефонный номер зарегистрирован аккаунт. Другой информации у Telegram быть не может, потому что пользователи не раскрывают своих данных.

— То есть то, что мы о себе указываем (имя, никнейм, фамилия), не факт, что они относятся к нашим паспортным данным. Поэтому единственное, чем обладает платформа, — номер телефона, к которому она привязывается, и те наши данные, которые мы сами о себе указали. Плюс мессенджер сдаст ваш IP-адрес, благодаря которому можно проводить киберрасследования, — говорит Ромачев. — При этом о передаче доступа нашей переписки пока ничего не говорится. Однако и эти данные спецслужбы могут получить. Но говорить об этом никто не будет.

Роман Ромачев считает, что контролирующий доступ будут иметь разведывательные службы Франции, поскольку Дуров задержан в этой стране НАТО. Но с Парижем тесно сотрудничает всё разведывательное сообщество Запада.

— У него нет выбора. Дурова поставили в жёсткие условия, и отказать он уже не смог. Даже если он куда-то убежит, то все страны будут помогать Западу охотиться за ним, а возвращаться в Россию он не хочет, — объясняет Ромачев.

Автомобиль с сооснователем Telegram Павлом Дуровым покидает французский полицейский участок в направлении суда. Фото © ТАСС / ABACA

Как будут делиться информацией из Telegram

Необходимая для силовиков информация будет предоставляться по протоколу API (Application Programming Interface). Это определённый набор, который позволяет разным программам взаимодействовать друг с другом. То есть, проще говоря, окно доступа, данные, которые заинтересованные спецслужбы будут выгружать. Что же касается судебных решений либо юридически обоснованных материалов, то они будут предоставляться в автоматическом режиме.

— Говоря проще, если вы сотрудник спецслужбы и вам необходимо получить доступ к Telegram, то через определённое API-приложение запрашиваете эту информацию и платформа тут же генерирует ответ с электронной подписью, то самое судебное решение, — резюмирует Ромачев.

По словам эксперта, на самом деле это всё автоматизируется и выгружать можно будет буквально всё у всех пользователей, весь контент, всю переписку онлайн.

Что изменится для россиян

Дуров не сотрудничал с Западом, но это не значит, что наши силовики не получат доступа к данным Telegram. Адвокат, кандидат юридических наук Наталья Шатихина рассказала Life.ru, что выдачей информации мессенджер в России занимался и раньше.

— Как и любая социальная сеть, Telegram и раньше по легитимному запросу судебных и правоохранительных органов передавал необходимую информацию. Это запросы, которые предоставляются в соответствии с законодательно закреплённой процедурой той страны, которая ведёт расследование, — рассказала юрист.

Telegram может предоставлять спецслужбам Запада контакты российских пользователей телеграм-каналов. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Song_about_summer

Таким образом, данные о российских пользователях Telegram могут быть переданы силовикам других стран. Юридический запрос может касаться любых данных, которыми обладает какая-либо организация, если эти данные запрашиваются в соответствии с порядком, установленным законодательством той или иной страны.

— В России есть судебный порядок по большей части информации. Есть правила, которые позволяют тем или иным органам запрашивать информацию во внесудебном порядке. И так в каждой стране. В зависимости от страны это может быть запрос на сбор доказательств. Тогда, к примеру, правоохранительные органы могут получать разрешение на установку прослушки. Это всё делается в судебном порядке, по запросу, — прокомментировала эксперт.

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин рассказал, что каждый запрос индивидуален и зависит от ситуации. Как правило, правоохранители запрашивают количество сессий, IP-адреса, телефон, с которого зарегистрирован человек, почту. Содержание переписки по обычному запросу они запросить не могут: для этого требуется особый протокол.

— Переписку запрашивают, если есть судебное постановление в конкретной стране, что такой-то человек является подозреваемым в чём-то. В этом случае для него выписывается специальный ордер, все его коммуникации прослушиваются, просматриваются. Telegram в этом так же участвует, как и другие компании, — рассказал Муртазин. IP-адреса правоохранители могут запросить уже в рамках расследования, а по суду — установить полную слежку.

Является ли Telegram анонимным

Эксперты сходятся во мнении, что Telegram никогда не был абсолютно анонимной площадкой. Данные передавались всегда, и нынешние заявления топ-менеджера соцсети носят популистский характер.

Нынешняя ситуация с соцсетью спровоцирована изменениями в законодательстве. Европа приняла специализированный акт, затрагивающий деятельность многих интернет-ресурсов. По этому нововведению уже давно идут дискуссии, а до Telegram было «прихвачено» несколько более мелких сетей на таких историях, добавила юрист Наталья Шатихина, объясняя законодательную постановку вопроса и претензий к Дурову со стороны Парижа.

— Существуют закрытые чаты, и террористы, например, могут достаточно свободно там общаться. Это происходит во многих мессенджерах, а Telegram просто был достаточно хорошо зашифрован. Вопрос сейчас состоит именно в закрытых группах и обмене этой информацией. В Европейском союзе с этого года начал действовать другой порядок работы с этой информацией. И Telegram — это уже далеко не первый сервис, который от этого страдает. Сложность в том, как платформа должна реагировать на эти запросы, как устранять закрытые группы. Это вопрос открытых толкований, и сейчас идёт некая притирка к новым правилам, — считает Наталья Шатихина.

В Telegram существуют закрытые чаты, и в них есть люди, которые действуют с «битых» номеров. Фото © Shutterstock / FOTODOM / LDprod

Что изменится в российских соцсетях с 1 ноября

Стоит отметить, что в России, как и во всём мире, также совершенствуется законодательство в сфере мессенджеров.

С 1 ноября 2024 года владельцы пабликов и телеграм-каналов с численностью подписчиков от десяти тысяч человек будут деанонимизированы и должны будут предоставлять в Роскомнадзор сведения о себе. Ведомство создаст для этого контроля специальный реестр.

С одной стороны, мера уже вызвала недовольство блогеров, с другой — прозрачность и ответственность заставят авторов телеграм-каналов взвешивать все за и против при публикации непроверенной информации. А понимание того, что теперь их данные доступны в том числе и западным разведкам, заставит более серьёзно относиться к торговле своим именем или каналом. Всё теперь в зоне доступа.

P.S.

Есть надежда, что Дуров действительно решил зачистить Telegram от криминала, в том числе и в России. Депутат, председатель Комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн призвал Дурова раскрывать IP-адреса, телефоны преступников и российским силовикам. «Было бы здорово, если бы такого рода политику основатель Telegram вёл во взаимодействии не только с французскими, но и с российскими правоохранительными органами, — сообщил он SHOT. — Так как подобное взаимодействие изменило бы мессенджер, значительно сократив или даже полностью удалив порнографию, продажу оружия, наркотиков и другие очевидно криминальные вещи».