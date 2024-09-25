Зал-трансформер, кинокластер и водный центр: Каким будет «Олимпийский» после реконструкции

После реконструкции площадь московского многофункционального комплекса «Олимпийский» превысит 850 тысяч квадратных метров. Объект будет состоять из четырёх сооружений и станет крупнейшей и самой современной многофункциональной площадкой в России и Европе.

Три сооружения обновлённого «Олимпийского» объединят общим стилобатом. Речь идёт о главном здании с концертным залом и эксплуатируемой кровлей, а также о физкультурно-оздоровительном и водном комплексах. Кроме того, намечено строительство малого концертного зала вместимостью две тысячи зрителей. Всего же в «Олимпийском» появится более 100 площадок, где можно будет заниматься более чем 40 различными видами спорта, что втрое больше, чем до реконструкции. Помимо того, в комплексе создадут более восьми тысяч рабочих мест.

Функциональное значение основного здания будет увеличено. Оно станет местом для культурной, деловой, социальной, досуговой и торговой деятельности. В нём оборудуют большой концертный зал-трансформер на 12 тысяч зрителей, а также кинокластер с восемью современными залами, крытый беговой трек и много других зон для проведения различных мероприятий.

После реконструкции «Олимпийский» охватит все основные сферы жизни города. Жители столицы получат событийную площадку, где будут проводиться разнообразные мероприятия, а спортсмены и любители активного отдыха — место с самой современной инфраструктурой. Так, в физкультурно-оздоровительном зале будут доступны залы для занятий спортивной и художественной гимнастикой, ледовое поле для фигурного катания и хоккея, корты для большого тенниса и площадки для падел-тенниса, универсальные игровые зоны и залы для различных видов спорта и тренировок. В водном комплексе обустроят 15 бассейнов, включая два олимпийских с трибунами, рассчитанными на четыре тысячи зрителей, термальный комплекс, парк водных развлечений и зону для пляжного волейбола и футбола.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о продолжении масштабной реконструкции «Олимпийского». В комплексе будет всё необходимое для проведения профессиональных спортивных соревнований, любительских занятий, культурных и деловых мероприятий, семейного отдыха и развлечений.