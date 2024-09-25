В Москве открыли новую трамвайную линию на улице Сергия Радонежского

По улице Сергия Радонежского в Таганском районе Москвы снова начали ходить трамваи. Движение по обновлённой линии открыл мэр столицы Сергей Собянин.

«После запуска этой линии 700 тысяч жителей получат возможность ехать до Садового кольца. Это, конечно, большой плюс — из Перова до Садового. Мы эту линию потом продлим ещё до района Ивановское, потому что там тоже порядка 100 тысяч жителей. У них нет ни метрополитена, ни трамвая, только автомобильный транспорт», — отметил градоначальник, добавив, что трамваи благодаря комфорту становятся самым популярным общественным транспортом в городе.

Улица Сергия Радонежского с 1923-го по 1992 год носила название Тулинская, а в XVIII–XIX веках — Воронья. Там проходила Курская линия городских конно-железных дорог. В начале XX века появился электрический трамвай, курсировавший по улицам Солянке, Николоямской, Вороньей до Рогожской Заставы. В 1952 году трамвайные пути перенесли на параллельную Школьную улицу в связи с застройкой и расширением проезжей части. Движение трамваев действовало до 1980 года, после чего линию демонтировали.

Проект благоустройства улицы Сергия Радонежского, включавший восстановление трамвайного движения, был разработан в начале 2020-х годов по поручению Собянина. С марта по сентябрь 2024 года его успешно реализовали. 860-метровая двухпутная трамвайная линия проходит теперь вдоль нечётной, исторической, стороны улицы, она соединила действующие пути на шоссе Энтузиастов и Андроньевской площади.

В ходе строительства использовались технология бесшовной укладки путей без стыков, резиновые уплотнители и специальные виброизолирующие маты. Это позволило обеспечить тихое и плавное движение транспорта. Новые пути имеют общую протяжённость 3,9 километра и занимают обособленное полотно, так как отделены от проезжей части. Специалисты завершили работы, несмотря на сложные условия: на участках находится много инженерных коммуникаций. Сети водопровода, дождевой и хозяйственно-бытовой канализации переносили открытым способом и с помощью технологии бурошнекового подземного бурения. Воздушные кабельные линии переместили в подземные коллекторы.

Благодаря восстановлению трамвайного движения на улице Сергия Радонежского появился новый маршрут трамвая № 2 «3-я Владимирская улица – Курский вокзал». Он проходит по шоссе Энтузиастов, улице Сергия Радонежского и далее по Костомаровскому и 3-му Сыромятническому переулкам до Курского вокзала, связывая шесть районов столицы. Таким образом, пассажиры могут сделать 15 пересадок на девять линий рельсового транспорта, в том числе на Курский вокзал, станцию метро «Курская» и одноимённую станцию МЦД-4, станции метро «Римская» и «Площадь Ильича». В 2026 году завершится строительство городского вокзала «Серп и Молот», появится пересадка на него.

Фото © Пресс-служба мэра и Правительства Москвы / В. Новиков

Путь между конечными остановками сократился до 30 минут, тогда как раньше дорога заняла бы около 40 минут с двумя пересадками. Восстановление трамвайной линии обеспечило более удобные и быстрые варианты ежедневных поездок для около 700 тысяч жителей Юго-Восточного, Восточного и Центрального округов. Кроме того, транспортная доступность улучшилась для организаций, где работает свыше 400 тысяч человек.

Ещё одним плюсом открытия движения трамваев на улице Сергия Радонежского стала возможность разгрузить Калининскую линию метро. Ожидается, что более быстрые и комфортные поездки на трамвае привлекут часть пассажиров метрополитена, благодаря чему нагрузка на жёлтую ветку снизится на 10%.

На маршруте № 2 с интервалом движения десять минут курсируют семь современных низкопольных трёхсекционных трамваев «Витязь-Москва». Прогнозируемый пассажиропоток — около 20 тысяч пассажиров в сутки. Если маршрут окажется востребованным, интервалы движения трамваев в часы пик могут сократить до 3–5 минут.

Вместе с открытием трамвайной линии специалисты благоустроили улицу Сергия Радонежского. Вдоль чётной стороны организовали комфортный пешеходный маршрут от жилых домов до метро и остановок наземного городского транспорта. Также были обновлены покрытия проезжей части и тротуаров, разбит газон, установлены современные фонари и навигационные стелы. Вдоль трамвайной линии появились остановки с приподнятыми платформами. До благоустройства улица представляла собой городскую дорогу и была некомфортна для пешеходов. Всего работы затронули территорию общей площадью 5,7 гектара. Благоустройство также коснулось и соседних улиц, площадей и территорий.

В Москве продолжает развиваться трамвайная сеть, протяжённость путей с учётом открытой на улице Сергия Радонежского линии составляет около 420 километров, из которых 80% расположены вне автодорог. Сеть охватывает 86 районов, вблизи от остановок проживает более 5,5 миллиона горожан. Для москвичей и гостей столицы доступно 35 маршрутов, по которым ежедневно совершается порядка 700 тысяч поездок. За год пассажиропоток вырос на 30%. Перевозят жителей более 600 трамвайных вагонов, в том числе 500 отечественных современных низкопольных трамваев. Парк обновлён уже на 95%, а трамвайные пути начиная с 2010 года реконструированы на 96%.

Планы на ближайшие годы предполагают расширение трамвайной сети, в том числе строительство новой линии на проспекте Академика Сахарова, она пройдёт от Комсомольской площади до Чистопрудного бульвара, а также восстановление трамвайной линии на Трифоновской улице до Рижской площади. Это позволит организовать дополнительные трамвайные маршруты и увеличить популярность данного вида транспорта. При этом главной задачей является обеспечение безопасности и комфорта пассажиров.

Сейчас в Москве готовят к запуску первый беспилотный трамвай, который пройдёт в три этапа. Начальный, включавший испытания без пассажиров, с водителем и системой дублирования, прошёл в мае. Трамвай проехал свыше 800 километров по маршруту № 10 («Станция метро «Щукинская» – Улица Кулакова»), ни разу не нарушив правила дорожного движения. В конце августа 2024 года стартовал второй этап, в ходе которого проверили все системы. Сам трамвай, как и его программное обеспечение, оказался полностью готов к первым тестовым поездкам с пассажирами. Сейчас беспилотный трамвай ездит по московским улицам как с пассажирами, так и без. Водитель только страхует действия автоматики. На конец 2025 года намечен третий этап, предусматривающий полностью беспилотное движение. Однако в салоне или кабине будет находиться сотрудник для наблюдения за движением.