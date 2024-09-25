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25 сентября, 07:17

«Представься, чёрт»: Пьяная компания на «девятке» избила полицейских до сотрясения и перелома за погоню

Нарушители в Дагестане избили инспекторов ДПС, остановивших их за пьяную езду

Жители Дагестана в пьяном состоянии поехали кататься на своей «девятке». Заподозрив неладное, их остановили инспекторы ДПС, которые в итоге оказались избиты за требование проехать в отдел. Об этом сообщает SHOT.

Пьяная компания в Дагестане избила полицейских. Видео © SHOT

По данным SHOT, мчавшаяся «Лада» привлекла внимание сотрудников полиции в Тарумовском районе республики. Инспекторы заподозрили, что водитель мог быть навеселе, и поехали за авто, которое свернуло в село Раздолье. Машину удалось найти — местные указали двор, куда въехала «девятка». Там сотрудники нашли трёх пьяных парней и потребовали проехать в отдел. А когда инспекторы пригрозили применить силу, агрессивные парни налетели на них и избили.

Подозреваемых в итоге удалось скрутить и доставить в отдел. Кто из пьяной троицы был за рулём, выясняется. Публикуем список задержанных:

  1. Ковалёв Сергей
  2. Хайбулаев Магомедрашад
  3. Алиев Сайгит

В результате драки у одного из сотрудников перелом носа и сотрясение головного мозга, у другого — синяки.

Обложка ©

SHOT

Владимир Озеров
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