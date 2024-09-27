С 1 октября повысят пособия и изменят способ получения льгот: кому сделают прибавку Юристы рассказали, какие новшества ждут семьи с детьми с 1 октября. Как изменится начисление пособий и в чём особенность прибавки в этом году? 26 сентября, 21:15 С 1 октября появятся новшества для семей с детьми. Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

С 1 октября во всех регионах страны в рамках пилотного проекта будет выдаваться цифровое удостоверение многодетной семьи. В дальнейшем в течение трёх месяцев (с октября по декабрь 2024 года) определят порядок формирования и использования цифрового удостоверения. Об этом рассказала ведущий юрист «Европейской юридической службы» Оксана Красовская.

— Цифровое удостоверение будет содержать уникальный QR-код. Его можно найти в разделе «Семья и дети» личного кабинета членов семьи на портале «Госуслуги», если у семьи есть подтверждённая учётная запись. Семьям, которые уже оформили статус многодетных, в личный кабинет на портале «Госуслуги» придёт уведомление о возможности получения цифрового удостоверения, — пояснила она.

По словам Оксаны Красовской, цифровые документы упрощают много процедур. У многодетных семей теперь появится возможность подтверждать свой статус и получать льготы благодаря цифровому удостоверению. QR-код можно сохранить в телефоне и показывать при необходимости. Цифровым удостоверением смогут пользоваться и взрослые, и дети. Если семья не хочет его получать, то у неё также остаётся право оформить бумажное.

— В следующем месяце повысят пособия тем, кому нужно будет переоформлять в октябре детские выплаты, назначенные в прошлом году. То есть если, к примеру, в семье за 2023 год уменьшился доход, а им выплата была ранее назначена в размере 50% от регионального прожиточного минимума на детей, то в 2024 году есть вероятность увеличения размера пособия до 75% или 100%. Также если семья переехала в другой регион и там прожиточный минимум выше, то можно переоформить получение пособия по новому месту проживания, — добавила Оксана Красовская.

На уровне регионов и муниципальных образований проведут индексацию некоторых выплат. Оксана Красовская привела в пример Саратовскую область. Там с 1 октября 2024 года на 4% повысят многие социальные выплаты. Список достаточно большой. В частности, региональный материнский капитал на третьего ребёнка вырастет с 127 480,92 до 132 580,16 рубля. Дополнительное единовременное пособие при рождении одновременно трёх и более детей увеличится с 3025,05 до 3146,06 рубля. Денежные средства на каждого члена многодетной семьи для посещения театров вырастут с 181,51 до 188,77 рубля, а на детей, посещающих занятия в физкультурно-спортивных сооружениях (для малоимущих многодетных семей), — с 1411,61 до 1468,07 рубля.

С 1 октября ряд пособий повысят на региональном уровне. Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев

Выплата многодетным взамен предоставления им земельного участка в собственность бесплатно увеличится с 250 000 до 260 000 рублей. Единовременное пособие при усыновлении (удочерении) детей-сирот или детей, оставшихся без попечения родителей, увеличится с 12 100,22 до 12 584,23 рубля. И это далеко не полный список социальных выплат, которые проиндексируют с 1 октября.

Кроме того, по всей стране с 1 октября 2024 года сделают крупную прибавку к зарплате многим сотрудникам. Повышение коснётся работников, которым выплачивают деньги из федерального бюджета. Сюда относятся сотрудники федеральных казённых, бюджетных и автономных учреждений. Их зарплаты вырастут на 5,1%.

Также с 1 октября 2024 года пройдёт индексация военных пенсий. Она тоже составит 5,1%. Раньше размер военной пенсии был 89,32% от суммы денежного довольствия. С 1 октября он вырастет до 89,83%.

При этом повышение пенсий военнослужащим будет больше, чем планировалось. Изначально предполагалось, что их повысят на 4,5%, но летом Госдума приняла законопроект о повышении с учётом изменения прогноза социально-экономического развития России. В итоге военные пенсии с 1 октября вырастут на 5,1%.

С 1 октября повысят социальные выплаты. Фото © ТАСС / Александр Колбасов

В Социальном фонде России сообщили, что возможности использования материнского капитала расширяются. Семьи, у которых на сертификате осталось менее 10 тыс. рублей, смогут получить эти деньги в виде единовременной выплаты.

— Для получения единовременной выплаты нужно подать заявление. Сделать это можно на портале «Госуслуги», в любой клиентской службе Соцфонда или МФЦ. Заявление будет рассмотрено в течение десяти рабочих дней, а перечисление денег займёт не более пяти рабочих дней. Они придут на банковский счёт, указанный в заявлении. Размер выплаты составит фактическую сумму, которая осталась на сертификате заявителя, но не более 10 тысяч рублей, — пояснили в СФР.

Там отметили, что в 2024 году размер материнского капитала составляет 630,4 тыс. рублей на первого ребёнка. При рождении второго семья получает доплату в размере 202,6 тыс. Бывает, что до появления второго или любого следующего ребёнка права на материнский капитал не было либо он не оформлялся. В этом случае семья имеет право на сумму 833 тыс. рублей.

Материнский капитал можно потратить на улучшение жилищных условий, ежемесячные выплаты на ребёнка до трёх лет, обучение детей, социальную адаптацию детей с инвалидностью, накопительную пенсию мамы. При этом есть возможность выбрать один вариант или распределить деньги по нескольким направлениям.

Авторы Нина Важдаева