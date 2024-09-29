На юге Москвы появится более 8,5 тыс. рабочих мест благодаря городской программе

В Южном административном округе Москвы (ЮАО) возведут 18 объектов общественно-деловой и социальной инфраструктуры в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда (МПТ), которая реализуется в соответствии с постановлением мэра столицы Сергея Собянина. Инвесторы смогут воспользоваться льготой при строительстве многоквартирных домов, если вместе с жилой застройкой реализуют проекты создания деловой и социальной инфраструктуры. Благодаря 18 новым объектам появятся дополнительные 8,5 тысячи рабочих мест.

В обмен на льготу инвесторы пять офисных центров и один торговый в районах Бирюлёво Восточное, Нагатинский Затон и Нагорный. Более 7,1 тысячи рабочих мест предоставят проекты общественно-деловой инфраструктуры. Ещё 1,1 тысячи появится благодаря строительству социальных объектов. Так, девелоперы возведут пять детсадов, школу, поликлинику, образовательный и спортивный комплексы.

В новом офисном центре на Варшавском шоссе смогут трудиться порядка 1,8 тысячи горожан. Объект площадью около 57 тысяч квадратов будет введён в эксплуатацию в 2027 году. Центр, который возведут около станции метро «Нагатинская», станет частью будущего промышленного технопарка.

С 2023 года в рамках МПТ на юге столицы ввели в эксплуатацию три объекта: музей на бульваре Братьев Весниных, а также школу и детсад во 2-м Котляковском переулке. Это дало ЮАО свыше 300 рабочих мест.