В Москве проведут капремонт в 47 домах позднесоветской серии

В Москве в рамках программы обновления жилого фонда отремонтируют 47 многоэтажных жилых домов, построенных в 1976–1994 годах по типовой серии П-3. Это один из классических типов жилых домов времён позднего СССР, для которых характерны просторные комнаты и кухни, большие лоджии и грузопассажирские лифты. Каждый этаж таких домов имеет по четыре квартиры.

Кроме того, эти здания отличаются большим числом несущих стен, что обусловлено немалыми площадями комнат. П-3 стала одной из первых серий, в которых начали использоваться не только прямые секции, но и поворотные. Это позволило возводить дома не в одну линию и разнообразить форму зданий.

Одним из домов серии П-3, где идёт ремонт, является 16-этажное здание по адресу: Алтуфьевское шоссе, дом 95б. Год постройки — 1977-й. Специалисты разработали индивидуальный план работ, подобрали необходимые материалы. Обновление фасада уже окончено. Стены промыли очищающими составами, привели в порядок межпанельные швы, обработали поверхности антигрибковой защитой. Также заделали трещины и восстановили бетонный слой. Основные плоскости фасадов выкрасили в сигнальный белый оттенок, а ниши по всей высоте здания — в бриллиантово-синий. В цокольной части заменили штукатурно-окрасочный слой и обновили асфальтобетонную отмостку.

Кроме того, капремонт проводится в 16-этажном доме на улице Плещеева, 30, 1981 года постройки. Там тоже уже привели в порядок фасад: межпанельные швы очистили от заполнения, а стены — от старой краски. Фасад покрасили в сигнальный белый оттенок, ниши и стены подъездов — в бледно-зелёный, загерметизировали швы. Кроме того, специалисты заменили входные двери, установили стеклопакеты в местах общего пользования, отремонтировали цоколь, обновили асфальтобетонную отмостку. На текущем этапе идёт стяжка крыши, поверх которой укладывают полимерно-битумный материал.