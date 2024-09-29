Современные тренажёры и трибуна для зрителей: Большой парк для собак открыли на юге Москвы

В Москве в районе Царицыно появился кинологический парк на общей площади более одного гектара. Там можно выгуливать и тренировать собак, а также проводить соревнования как российского, так и международного уровня. Это вторая по масштабу такая площадка в столице после парка в Северо-Восточном административном округе (СВАО), которая открылась год назад и уже стала местом притяжения для местных жителей и профессионалов.

Новое пространство для собачников обустроили на юге города — на Тимуровской улице. Там есть все необходимые тренажёры для занятий с питомцами, в том числе полтора десятка снарядов, таких как горки, тоннели, трассы с препятствиями и лестницы. Они подходят для животных с разным уровнем подготовки. Благодаря тренировкам на современном оборудовании у собак развивается координация, выносливость и внимание.

Парк разделён на пять зон. Один из секторов предназначен для работы с запахами — там собака сможет искать различные спрятанные предметы. На территории имеется дополнительное освещение и информационные стенды, где можно разместить объявление или афишу. Покрытие на площадке разнообразное, так, например, в зоне для тренировок уложен газон, а на дорожках — морозостойкий материал.

Для зрителей возвели трибуну вместимостью 170 человек. Всего в парке могут находиться более 500 человек со своими четвероногими друзьями.

Площадка для выгула животных на Тимуровской улице появилась ещё в 1987 году, однако за более чем 35 лет устарела, поэтому потребовались значительные изменения. Местные жители попросили о благоустройстве и площадку преобразили.

В рамках проекта «Питомцы в Москве», который является частью программы «Мой район», с 2021 года обустроено 59 современных площадок для прогулок с животными. При этом часть из них была построена на месте пустырей с нуля. Новый стандарт предусматривает разнообразные параметры, включая комфорт, наличие функциональных зон для выгула, игр и тренировок, эстетичность, а также использование качественных и экологичных материалов.