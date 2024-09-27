Промышленный майнинг повышает устойчивость энергосистемы Дата-центры повышают энергоэффективность страны. Специалисты обсудили пользу промышленного майнинга для энергетики РФ. 27 сентября, 11:04 Специалисты обсудили перспективы промышленного майнинга. Обложка © Из архива Bitriver

Промышленный майнинг — уникальная отрасль экономики России, которая способствует развитию энергогенерации и энергоэффективности страны, заявил журналистам в ходе Международного форума «Российская энергетическая неделя» владелец и генеральный директор крупнейшего в Евразии оператора дата-центров Bitriver Игорь Рунец.

Он отметил, что майнинг повышает эффективность энергосистемы России по двум направлениям. Во-первых, это уникальный потребитель, который потребляет электроэнергию ровным графиком 365 дней в году, 24 часа в сутки. В то же время в случае пиковой нагрузки в энергосистеме дата-центры без ущерба для своей деятельности, без потери данных способны очень оперативно снизить своё потребление. Это приводит к тому, что потенциал электроэнергетики может использоваться максимально. В ряде регионов это способно привести к существенному снижению тарифа на электроэнергию.

Кроме того, это повышает доходы энергетических компаний и создаёт дополнительные налоговые отчисления в бюджет.

Второе направление — это производство электроэнергии из попутного нефтяного газа. ПНГ — это побочный продукт при добыче нефти, который сегодня утилизируется. Как правило, газ просто сжигается в факелах, потому что на месторождениях нет инфраструктуры для его переработки. А транспортировка ПНГ — это колоссальные затраты. Как топливо для производства электроэнергии такой газ раньше не использовался, потому что на это электричество в отдалённых районах нефтедобычи не было спроса. Отрасль промышленного майнинга готова инвестировать в развитие энергогенерации на ПНГ и строить в отдалённых районах крупные дата-центры, необходимые как для майнинга, так и для развития технологий искусственного интеллекта.

Это улучшает экологическую ситуацию, гораздо меньше вредных продуктов выбрасывается в атмосферу. Кроме того, это снижает экологические штрафы для нефтяных компаний, повышает их доход, опять же — новые налоги в бюджет России, новые высокооплачиваемые рабочие места. Таким образом, это беспроигрышный вариант и для нефтяных компаний, и для майнинга, и для экономики страны. Потому что ЦОДы сейчас очень востребованы всеми отраслями.

Дефицит таких дата-центров для энергоёмких вычислений наблюдается сегодня во всём мире, при этом спрос продолжает расти. Россия благодаря развитой энергетической системе, профициту энергии и активному развитию отрасли промышленного майнинга находится в наиболее выгодных условиях, в отличие от других стран. В последние годы в России активно вводятся в эксплуатацию новые высокотехнологичные центры обработки данных.

У России есть возможность предложить конкурентоспособные дата-центры не только для внутреннего, но и для международного рынка. Энергетическая отрасль — ключевой партнёр для отрасли промышленного майнинга в этом процессе и фундамент для прорыва в IT-сфере. Высокотехнологичная отрасль готова развивать это сотрудничество, чтобы реализовать весь потенциал, которым обладает страна. Это поможет России в ближайшие 5–7 лет стать мировым лидером в цифровой экономике, резюмировал спикер.

Для развития энергогенерации проводят различные форумы. Один из них проходит с 26 по 28 сентября в Москве. Главной темой форума «Российская энергетическая неделя» стало энергетическое сотрудничество в многополярном мире. Эксперты также обсуждают перспективы развития энергогенерации в России.

Авторы Валерия Мишина