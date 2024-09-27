В России развивается сеть электрозарядных станций Сейчас проходит VII Российская энергетическая неделя. Специалисты обсудили развитие системы электрозарядных станций. 27 сентября, 15:22 В России вырастет число электрозаправок. Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин

Форум «Российская энергетическая неделя» (РЭН) — крупнейшая в стране дискуссионная площадка международного уровня для обсуждения тенденций развития мирового топливно-энергетического комплекса. Тут определяются основные направления развития отраслей ТЭК, идёт поиск оптимальных решений в ответ на существующие вызовы. В этом году в центре обсуждения оказался, в частности, вопрос развития электрического транспорта и сети электрозаправок.

Строительство электрозаправок уже начало приносить прибыль. Так, в 2025 году компания «Газпром нефть» планирует нарастить их число до 140 штук. Об этом рассказал журналистам глава компании Александр Дюков в кулуарах Российской энергетической недели.

Компания развивает строительство электрозарядных станций там, где на них есть спрос. Прежде всего это Москва, Санкт-Петербург, Московская и Ленинградская области, Нижний Новгород, а также федеральные трассы. Сейчас 65 электрозарядных станций работают на АЗС компании и партнёрских локациях. В следующем году их число планируется удвоить.

В компании считают, что в России будет постепенно увеличиваться количество электромобилей, расширяться этот рынок. Соответственно, будет расти спрос и на электрозаправки.

Авторы Валерия Мишина