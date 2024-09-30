Время платить по счетам: Почему владельцы завода «Промцеолит» не возвращают законные долги своему дистрибьютору После отказа ОАО «Промцеолит» вернуть долг в 90 млн рублей его партнёр — московская фирма ЦТР — подал в суд иск о банкротстве завода. В отличие от неконструктивной политики владельцев «Промцеолита», ЦТР готова сделать всё, чтобы процветало само предприятие и область. 30 сентября, 10:45 Предприятие ОАО «Промцеолит» не возвращает долги своим партнёрам. Обложка © Заводы.рф

16 октября 2024 года в Арбитражном суде Орловской области должно состояться первое заседание по иску московской компании «Цеотрейдресурс» (ЦТР) о банкротстве ОАО «Промцеолит». Это был вынужденный шаг ЦТР в связи с позицией владельцев завода, которые не только не возвращают признанный судами долг в 90 млн рублей, но, похоже, просто уничтожают «Промцеолит», выводя из него средства и провоцируя социальные проблемы в районе.

Кто довёл производителя цеолита до грани банкротства

Эта история началась в 2021 году, когда завод ОАО «Промцеолит» в посёлке Хотынец в Хотынецком районе Орловской области после затяжного корпоративного конфликта сменил собственника. Контроль над предприятием получил московский бизнесмен, гендиректор и фактический владелец группы «АЛСИКО» Александр Казаченко.

Исторически завод ОАО «Промцеолит» привязан к Хотынецкому месторождению цеолитов и занимается переработкой добываемого на месторождении сырья. Цеолиты — это нерудный материал, похожий на песок. После переработки они могут использоваться в качестве сорбента, фильтрующего элемента, почвоулучшителя, добавки к строительным смесям.

Согласно договору с 2013 года официальным дистрибьютором завода являлась московская компания «Цеотрейдресурс» (ЦТР), принадлежащая медиаменеджеру Араму Габрелянову. За это время ЦТР провела большую работу по выводу продукции «Промцеолита» на российский рынок: создала развитую федеральную систему дистрибуции, разработала и запустила в продажу новые виды и бренды товаров, продвигала их на различных выставках и в итоге успешно вывела их в федеральные и локальные розничные сети.

Казалось бы, дело налаживалось: предприятие работало без простоев, зарабатывало больше за счёт увеличения спроса, сотрудники исправно получали зарплату. Но в это же время росла задолженность «Промцеолита» перед ЦТР за оказанные дистрибьюторские услуги. За эти годы долг достиг 90 млн рублей.

Почему Александр Казаченко отказывался оплачивать счета

Получив в 2021 году контроль над заводом, Александр Казаченко платить по счетам отказался, заявив примерно то, что законное и подписанное сторонами агентское соглашение является способом ограбления и разорения «Промцеолита», а сама задолженность якобы создана искусственно.

В ответ компания ЦТР была вынуждена обратиться в суд и выиграла дело. Арбитражный суд Москвы признал правомерность требований дистрибьютера и постановил выплатить ему всю накопившуюся задолженность. Однако Казаченко исполнять решение отказался, затеяв новый процесс, в рамках которого фактический владелец «Промцеолита» требовал разбить сумму долга на мелкие части и выплачивать их ежемесячно в течение трёх лет. Это дело он в суде проиграл.

Возможно, для Казаченко исход судебной волокиты мог быть неважен и он просто тянул время: в ходе разбирательств выяснилось, что с мая 2021-го по сентябрь 2023 года из «Промцеолита» могло быть выведено в виде ничем не обеспеченных займов 82 миллиона рублей, а ещё 4 миллиона предоставлено в качестве займов другим собственным компаниям. В официальной отчётности вывод средств он указал как «финансовое вложение». Это выяснилось, когда судебные приставы пришли исполнять решение суда по иску ЦТР и подняли бухгалтерию.

В итоге к моменту, когда компания ЦТР получила последний исполнительный лист, все средства с завода уже были выведены, а весь бизнес и денежный поток, видимо не без участия Казаченко, ушли на другое контролируемое им предприятие — ОАО «МЕЛОР». Сейчас владелец «Промцеолита» продолжает спокойно работать и отгружать продукцию уже с него, таким образом, не торопясь исполнять решения суда.

Похоже, Казаченко может намеренно доводить «Промцеолит» до банкротства. Сейчас он объясняет своё нежелание расплачиваться по долгам якобы попыткой сохранения предприятия, рабочих мест и доходов работающих на нём людей. А бывшего партнёра обвиняет в разжигании социальной нестабильности в регионе. Однако на деле происходит подмена понятий: именно из-за позиции Казаченко предприятие может обанкротиться, сотрудники потеряют работу, а регион — налоги.

Тёмные пятна в биографии Александра Казаченко

Судя по всему, к подобным схемам Казаченко прибегает не впервые. Достаточно вспомнить банкротство ООО «АЛСИКО-АГРОПРОМ», когда кредиторы, в том числе государственные корпорации, остались с носом, а дыра в активах должника оказалась около 1 млрд рублей. Эта история ещё ждёт своей правовой оценки. Препоной к ней является тесное общение Александра Казаченко с рядом представителей государства в регионе — судя по происходящему, складывается впечатление, что УМВД России по Орловской области, областная прокуратура и представители областного Арбитражного суда склоняются на его сторону.

Отдельного внимания правоохранителей и силовых структур заслуживает тесная дружба Казаченко с беглыми российскими иноагентами и лицами, внесёнными Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов. Речь идёт о Романе Доброхотове* — основателе и шеф-редакторе запрещённой в России интернет-газеты The Insider*. Здесь фамилия Казаченко отметилась в истории со спонсорством работы издания и рядом ангажированных статей на его страницах, в которых пытались очернить владельца ООО «ЦТР» — медиаменеджера Арама Габрелянова.

Ещё один давний приятель коммерсанта — беглый бывший депутат Госдумы, признанный террористом и находящийся под уголовным преследованием Илья Пономарёв**. Он же является куратором боевиков РДК** — предателей-россиян, воюющих на стороне Украины в зоне СВО. Эти двое знают друг друга ещё со времён коммерческой деятельности Казаченко в Новосибирске. Напомним, в Думу Пономарёв** попал в 2007 году и избирался именно от этого региона, а кроме этого в 2014 году безуспешно пытался стать мэром областной столицы. Силовикам пора выяснить, не на поддержку ли таких персонажей и структур ушли выведенные с «Промцеолита» деньги.

Конструктивный план ЦТР

Всегда есть варианты мирного урегулирования споров. Например, владелец «Промцеолита» может вернуть все деньги на предприятие, оно расплатится с ЦТР, после чего Казаченко и далее будет управлять им как хочет. Но всё указывает на то, что при нём завод ждёт печальная судьба.

Второй вариант — договориться о передаче завода в собственность ЦТР в счёт погашения долга. Да, активы «Промцеолита» уже не стоят 90 млн, но, в отличие от Казаченко, менеджмент ЦТР готов вкладываться в развитие предприятия и, соответственно, экономику области.

По словам владельца ЦТР Арама Габрелянова, завод может стать локомотивом роста экономики региона, если власти и силовики Орловской области не позволят Казаченко уничтожить «Промцеолит».

— Компания ЦТР хочет разрешить конфликт законным путём и мирным образом и подготовила планы развития производства товаров из нерудных материалов: цеолитов, глин, мела, песков, торфа — на собственных перерабатывающих мощностях в Орловской области с использованием местных месторождений сырья. У нас есть долгосрочный план, который предусматривает строительство нового современного завода и создание кластера переработки нерудного сырья Центрального федерального округа в Орловской области. Группе «АЛСИКО» разумнее отдать завод в счёт погашения своих долгов, а ЦТР сумеет его реконструировать, увеличить штат, поднять работникам зарплаты до 30% за счёт роста производительности труда, — рассказал Арам Габрелянов.

Хочется надеяться, что руководство ОАО «Промцеолит» наконец займёт конструктивную позицию и среди вариантов мирного урегулирования найдёт решение, как вернуть долг ЦТР или передать компании завод, поскольку компания обладает огромным опытом, чтобы сделать его процветающим предприятием.

Авторы Евгений Кузнецов