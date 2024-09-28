Московские школьники встретились с сильнейшими робототехниками мира Школьники Капотни в составе молодёжной команды Московского НПЗ посетили столичный этап международного чемпионата «Битва роботов». 28 сентября, 15:00 Школьники посетили международный чемпионат «Битва роботов». Обложка © Пресс-служба «Газпром нефти»

Московские школьники познакомились с работой ведущих инженеров из России и стран БРИКС, а также посмотрели соревнования с участием 48 спортивных робомашин.

Для учеников подготовили интерактивную программу – выставку технических новинок и прототипов промышленных и бытовых роботов, встречи с именитыми участниками турнира и ведущими инженерами-конструкторами из разных индустрий.

Образовательную поездку на чемпионат организовала «Газпром нефть». Для популяризации технических профессий также поддерживаются школьные олимпиады по робототехнике и проводится турнир «Умножая таланты».

— Захватывающий формат «Битвы роботов» крайне популярен у современных школьников. Уже в юном возрасте они показывают высокий уровень программирования и нестандартный подход к решению инженерных задач. Поэтому Московский НПЗ системно работает с талантливой молодёжью начиная со школы и активно привлекает лучшие молодые кадры на работу после выпуска из вузов и ссузов. Многие из наших цифровых проектов модернизации разрабатываются и внедряются командой собственного ИТ-кластера предприятия, — рассказал Фёдор Казанцев, пресс-секретарь Московского НПЗ.

Завод входит в число привлекательных работодателей для цифровых инженеров. В ходе модернизации создана сеть цифровых двойников производственных установок, внедрены системы предиктивной аналитики и мониторинга оборудования на основе нейросетей. Также нефтяная компания начала применять на предприятиях роботов-помощников, которые помогают проводить лабораторные испытания, выполняют рутинные операции на складах и автоматизируют процессы на производственных площадках.

Авторы Валерия Мишина