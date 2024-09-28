В Москве прошёл Международный IT-чемпионат в промышленности Цифровые специалисты из российских промышленных компаний определили сильнейших в финале Международного IT-чемпионата. 28 сентября, 13:30 Определены победители IT-чемпионата. Обложка © Пресс-служба «Газпром нефти»

Авторов лучших проектов по итогам трёхмесячного соревнования объявили организаторы молодёжного дня Российской энергетической недели. Победители получили награды от вице-премьера Александра Новака, а также гранты нефтяной компании.

IT-чемпионат — престижное международное командное соревнование для студентов и представителей всех отраслей промышленности. В этом году в нём приняли участие более 500 специалистов и студентов из России и стран СНГ. Это сотрудники технологических центров и промышленных компаний, учащиеся и аспиранты вузов, разработчики-фрилансеры.

Конкурс состоит из нескольких стадий: решение типовых кейсов, хакатон, создание и защита собственного проекта. Кубок победителя получают разработчики с наибольшей суммой баллов по итогам всех этапов.

— Финал IT-чемпионата — это не только соревнование, но и хорошая возможность для участников продемонстрировать свои навыки, обменяться опытом и войти в кадровый резерв отрасли. За четыре года к нашему проекту присоединились представители 20 регионов, 66 компаний и 40 ведущих образовательных учреждений страны. Многие из этих молодых специалистов пришли к нам на работу, чтобы развивать новые индустриальные технологии. Число специалистов с цифровыми компетенциями у нас уже превысило 10 тысяч человек — это почти каждый десятый в штате компании, — рассказал председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков.

— Молодёжный день Российской энергетической недели является крупнейшей площадкой для взаимодействия молодых специалистов с лидерами отрасли. На примере растущего количества участников IT-чемпионата можно говорить о трансформации традиционных профессий. Благодаря развитию технологий в отрасли появляется всё больше гибридных инженеров — мультифункциональных специалистов в области IT с глубоким знанием нефтегазового дела. Это в очередной раз подтверждает, что на производстве нужен не только искусственный интеллект, самое главное — высококлассные профессионалы, которые умеют с ним работать, — отметил вице-премьер Российской Федерации Александр Новак.

Авторы Валерия Мишина