В Махачкале прогремел мощный взрыв на заправке

В Махачкале произошло два мощных взрыва на автозаправочной станции (АЗС). Как сообщает SHOT, один человек погиб, четверо пострадали.

Взрыв на АЗС в Махачкале. Видео © Telegram / Тут Дагестан

По данным телеграм-канала, инцидент произошёл в районе Хушетского поворота на АЗС Plus. В результате уничтожено несколько машин и построек. Сама заправка сильно повреждена. Причины ЧП выясняются.