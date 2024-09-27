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27 сентября, 15:02

В Махачкале прогремел мощный взрыв на заправке

В Махачкале прогремел мощный взрыв на заправке, 1 человек погиб, 4 пострадали

В Махачкале произошло два мощных взрыва на автозаправочной станции (АЗС). Как сообщает SHOT, один человек погиб, четверо пострадали.

Взрыв на АЗС в Махачкале. Видео © Telegram / Тут Дагестан

По данным телеграм-канала, инцидент произошёл в районе Хушетского поворота на АЗС Plus. В результате уничтожено несколько машин и построек. Сама заправка сильно повреждена. Причины ЧП выясняются.

Никита Никонов
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