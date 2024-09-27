В Махачкале прогремел мощный взрыв на заправке
В Махачкале прогремел мощный взрыв на заправке, 1 человек погиб, 4 пострадали
В Махачкале произошло два мощных взрыва на автозаправочной станции (АЗС). Как сообщает SHOT, один человек погиб, четверо пострадали.
Взрыв на АЗС в Махачкале. Видео © Telegram / Тут Дагестан
По данным телеграм-канала, инцидент произошёл в районе Хушетского поворота на АЗС Plus. В результате уничтожено несколько машин и построек. Сама заправка сильно повреждена. Причины ЧП выясняются.