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28 сентября, 11:33

Кулаком в лицо: Мужчина жестоко избил бабушку, продававшую цветы в Ульяновске

В Ульяновске мужчина трижды ударил кулаком по лицу бабушку, продававшую цветы

В Ульяновске мужчина трижды ударил кулаком по лицу бабушку, продававшую цветы. Об этом сообщает SHOT.

В Ульяновске мужчина трижды ударил кулаком по лицу бабушку, продававшую цветы. Видео © SHOT

Пенсионерка сидела на табуретке у входа в магазин «Гулливер» на проспекте 50-летия ВЛКСМ и продавала букеты, когда к ней подошёл мужчина и три раза со всей силы ударил её по лицу. Беспомощная бабушка только закрывала лицо руками.

Мужчину разыскивает полиция, мотивы его агрессивного поведения пока не ясны. Местные жители рассказали, что, предварительно, напасть на пенсионерку мог её сын.

Обложка ©

SHOT

Никита Никонов
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