Кулаком в лицо: Мужчина жестоко избил бабушку, продававшую цветы в Ульяновске

Пенсионерка сидела на табуретке у входа в магазин «Гулливер» на проспекте 50-летия ВЛКСМ и продавала букеты, когда к ней подошёл мужчина и три раза со всей силы ударил её по лицу. Беспомощная бабушка только закрывала лицо руками.