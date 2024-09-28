В Москве взорвался и загорелся дом на колёсах

Дом на колёсах взорвался и загорелся на улице Ангарской в Москве. По предварительным данным, пострадал один человек. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, сегодня около девяти вечера жители домов услышали гулкий звук взрыва и увидели пламя около гаражей. Полыхал дом на колёсах Mercedes на площади около шести квадратов. Приехавшие на место происшествия сотрудники МЧС успели вытащить из машины два газовых баллона. Недалеко от дома на колёсах находился владелец авто. Предварительно, он пытался самостоятельно потушить свой «мерседес» и получил серьёзные ожоги руки и ног 3-й степени.