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29 сентября, 14:44
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Напевавшая пророческую песню россиянка погибла в Тбилиси, упав в подземный переход

Российская туристка погибла в Тбилиси, упав в подземный переход

Подземный переход в Тбилиси, где погибла молодая россиянка. Обложка © Telegram / Николай Левшиц — channel in Georgia / Грузия

Подземный переход в Тбилиси, где погибла молодая россиянка. Обложка © Telegram / Николай Левшиц — channel in Georgia / Грузия

Российская туристка погибла в Грузии, случайно оступившись и упав в подземный переход. Девушка перед смертью гуляла и пела песню Аллы Пугачёвой «В последний раз», снимая себя и подругу на видео, сообщает SHOT.

Арина приехала в Тбилиси вместе с друзьями, гуляла с подругой по центру города, девушки были в хорошем настроении, пели песню «В последний раз», снимали селфи на телефон. Внезапно девушка неосторожно оступилась и упала в подземный переход на площади Первой Республики. Подруга вызвала скорую, медики госпитализировали пострадавшую, у неё зафиксировали перелом основания черепа. Девушка скончалась в минувшую пятницу. В память о россиянке в подземном переходе появился мемориал с цветами.

Мемориал в подземном переходе в Тбилиси, где погибла молодая россиянка. Фото © Telegram / Николай Левшиц — channel in Georgia / Грузия

Мемориал в подземном переходе в Тбилиси, где погибла молодая россиянка. Фото © Telegram / Николай Левшиц — channel in Georgia / Грузия

В Грузию прилетели родители погибшей, сейчас они занимаются оформлением необходимых документов.

Никита Никонов
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