Напевавшая пророческую песню россиянка погибла в Тбилиси, упав в подземный переход
Российская туристка погибла в Тбилиси, упав в подземный переход
Подземный переход в Тбилиси, где погибла молодая россиянка. Обложка © Telegram / Николай Левшиц — channel in Georgia / Грузия
Российская туристка погибла в Грузии, случайно оступившись и упав в подземный переход. Девушка перед смертью гуляла и пела песню Аллы Пугачёвой «В последний раз», снимая себя и подругу на видео, сообщает SHOT.
Арина приехала в Тбилиси вместе с друзьями, гуляла с подругой по центру города, девушки были в хорошем настроении, пели песню «В последний раз», снимали селфи на телефон. Внезапно девушка неосторожно оступилась и упала в подземный переход на площади Первой Республики. Подруга вызвала скорую, медики госпитализировали пострадавшую, у неё зафиксировали перелом основания черепа. Девушка скончалась в минувшую пятницу. В память о россиянке в подземном переходе появился мемориал с цветами.
Мемориал в подземном переходе в Тбилиси, где погибла молодая россиянка. Фото © Telegram / Николай Левшиц — channel in Georgia / Грузия
В Грузию прилетели родители погибшей, сейчас они занимаются оформлением необходимых документов.