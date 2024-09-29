Серьёзный пожар произошёл в результате столкновения грузовика и автобуса под Краснодаром. Об этом пишет SHOT.

Автобус и грузовик полыхают на трассе под Краснодаром после лобового столкновения. Видео © SHOT

Страшное ДТП случилось сегодня вечером в станице Старокорсунская. Фура и автобус столкнулись лоб в лоб на местной трассе. После этого оба транспортных средства загорелись. В данный момент информации о пострадавших нет. На месте работают экстренные службы.