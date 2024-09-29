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29 сентября, 17:31

Автобус и грузовик полыхают на трассе под Краснодаром после лобового столкновения

SHOT: На Кубани автобус и грузовик загорелись после столкновения лоб в лоб

Серьёзный пожар произошёл в результате столкновения грузовика и автобуса под Краснодаром. Об этом пишет SHOT.

Автобус и грузовик полыхают на трассе под Краснодаром после лобового столкновения. Видео © SHOT

Страшное ДТП случилось сегодня вечером в станице Старокорсунская. Фура и автобус столкнулись лоб в лоб на местной трассе. После этого оба транспортных средства загорелись. В данный момент информации о пострадавших нет. На месте работают экстренные службы.

Обложка ©

SHOT

Никита Никонов
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