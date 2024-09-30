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30 сентября, 07:33

11 человек застряли в лифте в московской больнице, среди них беременная женщина

11 человек застряли в лифте в московской больнице. Среди них беременная женщина и пациентка после инфаркта.

Видео © SHOT

По данным SHOT, лифт встал в городской поликлинике № 115 в Щукино. Все, кто были внутри, — пациенты, которые пришли утром на приём. У людей началась паника, так как им стало нечем дышать. Одну из пациенток в данный момент удалось поднять через люк, ей понадобилась экстренная помощь.

Беременная на 6-м месяце. Риска, что она начнёт рожать, нет.

Обложка ©

SHOT

Алексей Берковиц
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