11 человек застряли в лифте в московской больнице. Среди них беременная женщина и пациентка после инфаркта.

По данным SHOT, лифт встал в городской поликлинике № 115 в Щукино. Все, кто были внутри, — пациенты, которые пришли утром на приём. У людей началась паника, так как им стало нечем дышать. Одну из пациенток в данный момент удалось поднять через люк, ей понадобилась экстренная помощь.