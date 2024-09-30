Русский крепостной против американского раба: кому жилось лучше и в чём отличия Чем крепостные на Руси отличались от темнокожих рабов на Западе? Life.ru делится удивительными фактами, которые раскрывают правду о жизни в неволе. 30 сентября, 15:00 В чём разница между крепостными крестьянами и темнокожими рабами Запада. Обложка © Коллаж Life.ru. Фото © Wikipedia, © VK / КУЛЬТУРОЛОГИЯ, Freepik / rawpixel.com

Два великих события в истории XIX века — отмена крепостного права в России и освобождение рабов в США — произошли с разницей всего в несколько лет. В 1861 году Россия освободила своих крестьян, а в 1865 году в США были подписаны документы, положившие конец рабству. Но чем отличались судьбы русского крепостного и американского раба? Разобраться в этом вопросе значит понять разницу в историческом, социальном и культурном контексте двух стран.

Кто такие крепостные и рабы

Чем крепостные крестьяне отличались от рабов в Америке. Фото © Wikipedia / Клавдий Лебедев

Прежде чем углубляться в детали, важно осознать, что русский крепостной крестьянин и американский раб представляли разные системы зависимости. Крепостные были частью коренного населения России — русские, удмурты, татары, а иногда и евреи. В Америке же основная масса рабов привозилась из Африки, хотя также в рабстве находились ирландцы и даже некоторые коренные жители. Рабство в США основывалось на расовой дискриминации, тогда как крепостное право в России было частью феодальной системы.

Семья и быт: различие в правах

Одним из ключевых отличий между крепостными и рабами были права на создание семьи и владение жильём. Русские крестьяне могли иметь собственные избы, жениться и растить детей, которые наследовали имущество родителей. Американские рабы, напротив, не имели таких прав. Они жили в бараках, их браки не признавались, а дети рождались рабами. Любое решение о создании семьи или изменении быта принималось за них хозяевами.

Работа и условия труда

Русские крепостные и американские рабы: в чём разница. Фото © Wikipedia / William L. Sheppard

Крепостные крестьяне, несмотря на зависимость от барина, имели определённую свободу в работе. Они могли трудиться на своих наделах и лишь часть времени отдавать работе на землях помещика, выполняя барщину или уплачивая оброк. Их американские «коллеги» были полностью зависимы от хозяев — вся их жизнь вращалась вокруг нужд плантации или дома рабовладельца. Рабов вынуждали работать с раннего утра до поздней ночи под надзором, а наказание за непослушание было жестоким.

Военная служба

Крепостные крестьяне часто служили в армии. Царская армия состояла во многом из крестьян, и они могли добиться определённых почестей и привилегий за военные заслуги. В США, напротив, чернокожим рабам было запрещено служить в армии до Гражданской войны. Лишь в годы войны некоторые плантаторы создали отряды из рабов, обещая им свободу в обмен на службу.

Социальное положение и возможности выкупа

Почему крепостное право не было рабством. Фото © Wikipedia / Николай Васильевич Неврев

Русские крепостные могли выкупить себя и свою семью, накопив достаточно средств, занимаясь отхожими промыслами. Многие крестьяне, выкупившие себя, становились зажиточными подданными, как, например, знаменитый Савва Морозов. Американским рабам подобная возможность была почти полностью недоступна. Они считались собственностью, которая передавалась по наследству или продавалась.

Восприятие человека

Американские рабы воспринимались как низшая раса. Их жизнь была строго ограничена расовыми предрассудками, которые продолжались даже после отмены рабства. В России, несмотря на зависимость, крепостные всегда признавались людьми. Они могли защищать свои права в суде, пусть это и было непросто. Барин нёс определённую ответственность перед крепостными, должен был обеспечивать их при голоде или пожаре.

Убийство и наказание

Русские крепостные против американских рабов: главные отличия. Фото © Wikipedia / Five hundred thousand strokes for freedom

Убийство крепостного в России было признано преступлением, хотя наказание за такое преступление применялось редко. В Америке же рабы не имели никакой защиты. Их можно было безнаказанно убить, и такие случаи были не редкостью. Это разделение в правовом статусе ещё раз подчёркивает разницу в отношении к людям в двух странах.

Сводная таблица угнетения

Как жили крепостные и рабы до свободы. Фото © Life.ru

Для удобства и наглядности Life.ru подготовил сводную таблицу, которая позволяет быстро понять ключевые различия между положением рабов в Америке и крепостных в России. В ней отображены самые важные аспекты жизни и прав двух этих категорий — от возможности владения собственным домом до участия в армии.

Хотя и крепостное право, и рабство — это ужасные формы зависимости, они имели значительные различия. Русский крепостной крестьянин мог надеяться на свободу, занимался своим хозяйством и имел определённые права. Американский раб был полностью лишён свободы и надежды на лучшую жизнь. История крепостничества и рабства — это два разных пути угнетения, которые, тем не менее, одинаково оставили глубокие шрамы на телах и душах миллионов людей.

Авторы Сергей Трофимов